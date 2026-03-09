De WK sprint leverde Joep Wennemars niet het succes op waarop hij had gehoopt. De Nederlandse schaatser die tijdens de Olympische Winterspelen op pijnlijke wijze naast een medaille greep, kon op de WK niet uitblinken. Vooral zijn optreden voor de camera zorgde voor verbazing bij voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

“Joep Wennemars was eigenlijk weer opnieuw de klos. Weer bij een kruising”, begint Hoog in de Sportnieuws.nl-podcast . “Dit keer met Jenning de Boo. Wennemars kwam uit de binnenbocht en moest voorrang geven aan De Boo. Daar ging het weer bijna mis. Het scheelde niks.”

'Het blijft hem achtervolgen'

Tijdens de Spelen belandde Wennemars ook al in zo’n moment bij een kruising. Toen had hij voorrang moeten krijgen, maar die kreeg hij niet. “Dat is wel echt zo sneu natuurlijk. Dan ben je op de Spelen op de 1000 meter zo dichtbij… Het gaat nog wel even duren voordat hij daar helemaal overheen is”, vervolgt Hoog. Van As knikt instemmend. “Het blijft hem een soort van achtervolgen.”

Toch ging het in de nieuwe aflevering van de podcast uiteindelijk vooral over het interview dat Wennemars daarna gaf.

Negatief en vaag

“Ik vond zijn interview heel negatief”, begint Van As. “Het was super vaag. Hij is uiteindelijk vierde geworden, achter de Chinees Ning Zhongyan, net als tijdens de Spelen. Wennemars gaf een interview aan de NOS en het was gewoon super negatief. Het was best wel een slecht interview.”

Volgens Van As ging het gesprek al snel over kritiek op de ploeg. “Hij had het daar over het feit dat mensen heel veel kritiek hebben op het team. Hij had het niet zozeer over zichzelf, maar over het team. Dat mensen overal zout op leggen en dat er altijd wel iets negatiefs te melden is.”

Dat zorgde voor verwarring bij de interviewer. “In zekere zin wil hij het opnemen voor het team”, zegt Van As. “Maar toen er werd gevraagd wat hij bedoelde, wilde hij daar niet over uitweiden."

“Je geeft me iets, dan ga ik er natuurlijk ook vragen over stellen”, schetst ze de situatie. “Het werd gewoon vaag.” Hoog bleef ook met vragen zitten. “Het was heel raar. Waar ging dat nou over?”

'Kritisch blijven'

Van As denkt dat Wennemars misschien ook wat kritischer naar zichzelf had mogen kijken. “Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor hoe je schaatst en de resultaten die je boekt. Natuurlijk zijn er invloeden van buitenaf, maar ik denk ook dat je zelfkritisch kan zijn. Dat miste ik wel een beetje. Je moet niet alleen maar over andere mensen praten. Je moet ook bij jezelf blijven en kritisch zijn. Dat mocht wel wat meer. Het was echt gewoon heel negatief. Niet top.”

Moeilijke tijd

Hoog begrijpt ergens wel waar de frustratie vandaan komt. “Als je weer vierde wordt… Op de Spelen geen medaille. Als je teruggaat naar het OKT, daar was hij de grote man. Dus iedereen had hoge verwachtingen van hem en dan is het allemaal net niet.”

Toch had ze het interview anders aangepakt. “Laad gewoon even op voor dat interview. Als je A zegt, zeg dan ook B. Geef alles of zeg niks.” Van As hoopt dat Wennemars de teleurstelling snel achter zich kan laten. “Het seizoen is nu voorbij. Laten we hopen dat de vakantie hem goed doet.”

Beluister de podcast

