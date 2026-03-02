De beelden van een uitzinnige Erben Wennemars na de 1000 meter van zijn zoon Joep blijven ook na de Spelen onderwerp van gesprek. In de Sportnieuws.nl-podcast met voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As wordt opnieuw hard gelachen om de enthousiaste reactie van de oud-schaatser, die er zelf ook nog even op terugkwam.

“Hij heeft in ieder geval geen spijt", zegt Hoog over de reactie van Wennemars op alle ophef die is ontstaan rond zijn gedrag na de olympische 1000 meter van zijn zoon Joep Wennemars. "Hij zei dat hij gewoon zó blij was na die 1000 meter. Het was puur emotie.”

Als ze terugdenkt aan het moment, moet Hoog weer lachen. “Hij kust gewoon een random man die daar zit en maakt zijn bril per ongeluk kapot. Ik vond het zo grappig.” Van As vult aan: “Dat hoofd van die man. Complete verbazing. Ik denk dat hij vooral boos was om die bril. Hij was niet blij, die man.”

'Lekker tongen met Erben'

Hoog probeert nog iets te zeggen, maar Van As is haar voor: “Dat vind ik ook. Je kan daar toch een beetje in meegaan? Lekker tongen met Erben.” Het duo schiet in de lach. “Het zag er echt zó grappig uit”, zegt Hoog.

Geen spijt

Volgens Hoog past de uitbundige reactie perfect bij Wennemars. “Hij heeft er geen spijt van. Het is natuurlijk ook echt iets voor hem om zo uitbundig te reageren en blijdschap niet ingetogen te vieren.”

Van As begrijpt hem volledig. “Joep reed ook gewoon een hele goede tijd.” Hoog vult aan: “Dat was ook heel knap. Ik denk dat hij gewoon enorm blij was dat Joep zich zo herpakt heeft.”

Beide podcastmakers zijn zelf ook ouders en kunnen zich goed inleven in zo’n explosie van emotie. “Als ouder naar je kinderen kijken is gewoon vreselijk”, zegt Van As. “Ik zou niet komen”, reageert Hoog lachend. Van As knikt: “Ik kan me zó inleven in die spanning. Je gaat er gewoon aan onderdoor als ouder. Het is echt vreselijk.”

Door naar het volgende toernooi

Lang bijkomen zit er voor Erben niet in. Aankomende donderdag 5 maart en vrijdag 6 maart staat het WK sprint alweer op het programma. Joep, regerend wereldkampioen op de 1000 meter, kreeg van de KNSB een aanwijsplek. In Thialf krijgen zes Nederlandse toppers - onder wie Femke Kok en Jenning de Boo - opnieuw de kans om medailles te veroveren.

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. Kort na de Spelen stond het NK sprint en allround alweer op het programma. In deze aflevering wordt uitgebreid gesproken over die opvallende planning en het gedoe rondom de aanwijsplekken. Ook komt de openhartige Dafne Schippers voorbij en blikken ze vooruit op het nieuwe Formule 1-seizoen dat volgende week van start gaat. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete podcastapp.