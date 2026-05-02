Anni Friesinger zit nauwelijks stil. Het Duitse schaatsicoon dat getrouwd is met de Nederlandse olympisch kampioen Ids Postma. De twee wonen gescheiden, des te specialer zijn de momenten samen. Die kwam er onlangs.

Friesinger woont met haar dochters Josephine en Elisabeth in Oostenrijk, terwijl Postma een boerderij in Nederland bezit. Samen zijn ze een huis aan het bouwen in Salzburg. Friesinger heeft al meermaals uitgesproken dat haar man in de toekomst vaker bij zijn gezin wil zijn. Onlangs waren ze voor een zeldzaam moment samen, daar genoot de Duitse meervoudig olympisch kampioene met volle teugen van.

In april maakte Postma namelijk de reis naar zijn vrouw en dochters. Zo bezochten ze het WK ijshockey in Zell am See waar Josephine (onder 15) en Elisabeth (onder 13) aan deelnamen. Ook gingen ze naar een sportgala op het vliegveld van Salzburg. Daarvoor hesen de twee schaatslegendes zich in nette kleding.

Terugblik op april

Aan het begin van de nieuwe maand stond Friesinger op Instagram stil bij wat ze de afgelopen tijd allemaal heeft meegemaakt. Onder meer een selfie met Postma in de lift kwam voorbij, evenals het mooie Oostenrijkse landschap en beelden van het jeugd-WK ijshockey. "Heel veel liefde en tijd met de familie doorgebracht", zette Friesinger met een hartje bij de recap van april.

Ook kwam er een foto voorbij vanaf het dakterras. Dat zal Friesinger spoedig verruilen voor een ruime tijd. De verbouwing van hun nieuwe droomhuis is namelijk in volle gang. "Onze katten zijn er altijd bij en een nieuw spannend project wacht ook op mij… Hallo mei!", sloot ze af.

Friesinger genoot eerder deze week van de zonnestralen die doorkomen. "Het is eindelijk echt lekker weer, dus ik kan gelukkig weer zomerschoenen dragen", vertelde ze. "Sandalen in mei: zomerse vibes in het weekend."