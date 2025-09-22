Irene Schouten is alweer even gestopt met schaatsen, maar dat betekent niet dat ze niet meer sportief is. De ex-topschaatsster deed afgelopen zondag mee aan de Dam tot Dam loop.

Op haar Instagram deelt Schouten een video dat ze met haar broer in de trein zit richting de bekende hardloopwedstrijd van Amsterdam naar Zaandam. De wedstrijd duurt tien Engelse mijl, wat neerkomt op een totaal van 16,1 kilometer. Tijdens de wedstrijd lopen de deelnemers zelfs door de beroemde IJtunnel. Irene en Simon Schouten besloten de uitdaging dus ook aan te gaan en stapten de trein in om richting de start in Amsterdam te vertrekken.

'Van samen marathons lopen naar samen marathons rennen', zet Schouten bij de video van haar met haar broer in de trein naar Amsterdam. Vervolgens deelde de ex-topschaatsster ook een liefdevol beeld van het moment dat ze thuis kwam na de wedstrijd. Daar kon Schouten haar kind weer in haar armen nemen. De ex-schaatsster en haar broer hebben niets gedeeld over de tijd die ze liepen bij de Dam tot Dam loop.

Jillert Anema

Onlangs vertelde Schouten nog ronduit over haar schaatscarrière en haar sterke band met coach Jillert Anema. "Jillert en ik zijn gewoon goed. We hebben natuurlijk zo'n verleden, we hebben bijna tien jaar samengewerkt. We kennen elkaar en weten hoe iedereen reageert. Ik weet ook dat als Jillert iets in de media zegt, hoe Jillert is. Jillert heeft een heel goed hart en ik weet ook: stel je voor ik rij in Friesland en ik bel hem midden in de nacht op, dan is hij er."

Sportnieuws.nl Dromen van Goud podcast

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. In deze aflevering is Irene Schouten te gast. Zij was op de vorige Spelen met liefst drie gouden medailles de succesvolste Nederlandse schaatsster. In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.