Wie de prachtige schaatsloopbaan van Irene Schouten bestudeerd, weet dat er iemand heel belangrijk is geweest tijdens haar succesvolle carrière: Jillert Anema. Met de coach van AH Zaanlander boekte met Schouten grootse successen, maar eerder dit jaar kwam het tot een sportieve breuk. In de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud vertelt de 33-jarige hoe haar band met Anema nu is en op welke momenten buiten het zicht van de massa ze veel aan hem heeft gehad.

Schouten stopte anderhalf jaar geleden met schaatsen, werd in december moeder van zoontje Dirk en keerde niet veel later verrassend terug op het ijs tijdens een marathonwedstrijd. Dat deed ze niet bij haar ploeg AH Zaanlander, maar in een neutraal tenue. Er was sprake van een verschil van inzicht met haar ploeg en coach Anema, waarna Schouten de ploeg verliet.

Ook na breuk op de verjaardag

Maar wie denkt dat Anema en Schouten na al die jaren niet meer met elkaar overweg kunnen, heeft het fout. Sterker nog: de twee hebben nog altijd erg goed contact met elkaar en Schouten was onlangs zelfs op de verjaardag van de 70-jarige schaatscoach.

"Dat ik op de verjaardag was, daar kreeg ik veel reacties op: oh, ben jij er? Maar Jillert en ik zijn gewoon goed. We hebben natuurlijk zo'n verleden, we hebben bijna tien jaar samengewerkt. We kennen elkaar en weten hoe iedereen reageert. Ik weet ook dat als Jillert iets in de media zegt, hoe Jillert is", zo vertelt ze aan schaatslegende Marianne Timmer.

'Jillert heeft een goed hart'

Van frictie tussen de twee is geen sprake, zo verzekert Schouten. Ze kan nog altijd op hem rekenen. "Jillert heeft een heel goed hart en ik weet ook: stel je voor ik rij in Friesland en ik bel hem midden in de nacht op, dan is hij er."

Anema hielp Schouten tijdens moeilijk moment

Schouten ondervond tijdens haar carrière al hoe belangrijk Anema kon zijn op momenten dat het niet goed met haar ging. Dat gebeurde in het jaar na haar succesvolle Olympische Spelen in Beijing, waar ze driemaal goud pakte. Toen liep de emmer over bij de schaatslegende en schoot Anema samen met assistent-coach Arjan Samplonius te hulp.

'Dat ziet natuurlijk niemand'

"Dan zijn de trainers er heel erg voor mij. Dat ziet natuurlijk niemand, maar dat hou ik natuurlijk ook altijd in mijn achterhoofd", stelt Schouten. "Zij kunnen ook lekker 's avonds met hun gezin op de bank zitten. Maar zij kiezen er voor om naar Noord-Holland te rijden om met mij, of met mijn partner en vader te zitten."

Dromen van Goud met Irene Schouten

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaat drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer in gesprek met grote namen uit de schaatswereld. In deze aflevering is Irene Schouten te gast. Zij was op de vorige Spelen met liefst drie gouden medailles de succesvolste Nederlandse schaatsster. In gesprek met Timmer vertelt de gestopte Schouten over haar leven na de sport, het moederschap van haar zoontje Dirk, haar band met Jillert Anema, haar uitdagingen aan het eind van haar topsportcarrière en haar nieuwe avontuur als onderneemster.