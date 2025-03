Ex-topschaatsster Irene Schouten zet schaatsrel om in iets moois met prachtig gebaar voor bijzonder doel

Schaatsster Irene Schouten bracht al veel teweeg met haar deelname aan de marathon in februari. Er ontstond een enorme rel tussen haar en coach Jillert Anema, waar de hele schaatswereld een mening over had. Ze hoopt er nu in positieve zin nog een schepje bovenop te doen.

Schouten maakte vorige maand na de geboorte van haar zoontje Dirk haar rentree op het ijs. Een jaar geleden kondigde ze het einde van haar carrière aan, maar plots verscheen ze toch weer in het marathonpeloton.

Rel

Coach Jillert Anema van team Albert Heijn-Zaanlander vond dat geen goed idee. Als individuele schaatsster schreef ze zich toch in voor de marathon. Ze reed die daarom niet in het pak van haar team, waar ze officieel nog tot 2026 onder contract staat, maar in een zwart pak.

Daarop verkondigde Anema dat er een breuk op komst was tussen Schouten en zijn ploeg, omdat de schaatsster zich niet aan de voorwaarden in haar contract zou hebben gehouden.

Positieve aandacht

Er was enorm veel aandacht voor de rel en daar wil Schouten op een positieve manier gebruik van maken. Ze zet zich namelijk in voor een goed doel, laat ze weten op Instagram. "Vorige maand maakte ik mijn rentree in het peloton in een zwart pak met het logo van de Hersenstichting."

Ze zamelt geld in voor de organisatie, die zich inzet voor gezonde hersenen. "Bied nu mee op mijn gesigneerde schaatspak. De volledige opbrengst wordt gedoneerd", schrijft Schouten. De veiling loopt t/m 25 maart. Op het moment van schrijven is er al 420 euro geboden en dat aantal kan met een paar dagen te gaan nog flink hoger worden.

Moeder kreeg hersenbloeding

Het goede doel gaat Schouten aan het hart. Haar moeder heeft in 2016 een hersenbloeding gekregen en is daarna nooit meer de oude geworden. De 32-jarige schaatsster vind het lastig om te zien dat haar moeder achteruitgaat, zo vertelde ze eerder aan JFK Magazine. Gezellig bijkletsen zit er niet meer in. "Je gaat, je zegt gedag, je vertelt je verhaaltje en je krijgt eigenlijk niks terug. Geen interactie."