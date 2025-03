Irene Schouten ontroerd door prachtig cadeau van oude rivale: 'Zo schattig'

Irene Schouten doet na haar afscheid als langebaanschaatsster komend weekend voor de eerste keer in meer dan tien jaar tijd niet mee aan de WK afstanden. Toch is een van haar oude concurrenten haar nog niet vergeten, want een ontroerde Schouten deelde dinsdag een bijzonder bericht over een cadeau dat ze van haar had ontvangen voor haar pasgeboren zoontje.

Schouten beviel begin december van zoontje Dirk en inmiddels is het jongetje dus alweer zo'n drie maanden oud. De Noorse topschaatsster heeft de gezinsuitbreding bij haar oude rivale ook meegekregen en het blijkt dat Wiklund ook nog eens heel erg handig is. Schouten deelde dinsdag op Instagram een foto van een wel heel bijzonder cadeau dat ze voor haar baby heeft gekregen.

Teruggekeerde Irene Schouten openhartig over worsteling na zwangerschap: 'Ik vind dat het saaiste' Irene Schouten is inmiddels weer terug te vinden op de ijzers, nadat ze begin december voor het eerst beviel van een zoon genaamd Dirk. Tijdens haar zwangerschap hield Schouten zich behoorlijk fit, maar toch worstelt ze nu met één gebied in het bijzonder.

Schattig cadeau

Wiklund heeft zich namelijk ingespannen om een kledingstuk voor de kleine Dirk te breien. "Zo schattig, een handgemaakte trui van Ragne Wiklund", schrijft een ontroerde Schouten bij de foto. De Noorse heeft er met Schouten in ieder geval een fan bij door haar actie: "We gaan je aanmoedigen dit weekend."

Topschaatsster Irene Schouten liep olympisch goud mis door Nederlandse coach: 'Dat wisten we ook' Irene Schouten boekte op de Olympische Spelen van 2022 geweldige successen door drie gouden plakken te winnen. Ze won de 3000 en 5000 meter en de mass start. Op dat laatste onderdeel werd ze vier jaar eerder geklopt, mede door een Nederlandse coach.

Wiklund heeft daardoor flink wat steun tijdens de WK, want ze zal in Hamar ook ongetwijfeld flink worden aangemoedigd door de Noorse fans. De schaatsster komt liefst vier keer in actie, want Wiklund doet mee aan de 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter en de ploegenachtervolging.

Oude rivalen

Schouten en Wiklund troffen elkaar tot het pensioen van de Nederlandse regelmatig op de ijsbaan bij de langste afstanden. In de meeste gevallen liep dat goed af voor Schouten, maar de Noorse wist haar ook weleens af te troeven. Zo versloeg ze Schouten bij de WK afstanden in Heerenveen twee jaar geleden met een miniem verschil op de 3000 meter.

Concurrente van Irene Schouten mengt zich in discussie over terugkeer: 'Dat kan je dan toch niet zeggen?' Het is al weken hét onderwerp van gesprek: de mogelijke terugkeer van Irene Schouten op de langebaan. Zelf zegt de 32-jarige Schouten, die net moeder is geworden, er weinig over. Een van haar vroegere concurrentes, Rakne Wiglund, gelooft er niet in.

De Noorse liet zich overigens eerder al uit over een mogelijke terugkeer van Schouten op de langebaan. De drievoudig olympisch kampioene keerde kort na haar bevalling terug bij een marathon en hoewel ze vooral in die discipline nog haar wedstrijden mee wil pakken, heeft ze een comeback op de langebaan nooit helemaal uitgesloten. Wiklund gelooft er echter niet in dat beide vrouwen ooit nog met elkaar zullen concurreren.

Onduidelijkheid rond Schouten

Schouten heeft op dit moment ook wel andere dingen aan haar hoofd, want er is nogal wat te doen over haar toekomst. De schaatsster heeft in principe nog een contract tot volgend jaar bij haar ploeg AH-Zaanlander, maar de twee partijen liggen met elkaar in de clinch en dus is het de vraag of Schouten in de toekomst nog wel voor dat team uit zal gaan komen.