Na een weekend vol schaatsgeweld tijdens de EK afstanden blikt Marianne Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud toch nog terug op het OKT. Het schaatsicoon laat zich nogmaals uit over een 'aparte situatie'. "Daar is wel iets van te zeggen."

Doormiddel van een kijkersvraag kwam de kwestie ten sprake of het huidige systeem van het verdelen van startbewijzen voor op de Olympische Spelen in Nederland wel eerlijk is. De kijker wees op de ploeg AH-Zaanlander die tijdens de World Cups bewust geen potten brak, maar wel met veel olympische startbewijzen ervan door gingen.

'Dat is wel apart'

Want tijdens de eerste vier World Cups van het seizoen was het de taak van de Nederlandse schaatsers om het maximale aantal startbewijzen voor de Spelen veilig te stellen. Wie daar amper een steentje aan bijdroeg, was de ploeg van Jillert Anema. Zo kwamen de leden van zijn ploeg tijdens de eerste World Cups in Noord-Amerika pas laat invliegen, waardoor ze geen rol van betekenis speelden. Topschaatsster Marijke Groenewoud reed door de matige prestaties zelfs rond in de B-groep. Merel Conijn daarentegen kwam zelfs helemaal niet in actie tijdens de eerste twee World Cup-wedstrijden.

Toch waren het die Groenewoud en Conijn die tijdens het OKT vele startbewijzen behaalden. "In dit systeem kan dat", begint Timmer in de podcast. "Daar is Joy Beune dan ook slachtoffer van. Zij heeft in de World Cup op de 1500 meter de tickets binnengehaald en gaat nu niet op die afstand naar de Spelen. In dat opzicht is het wel apart."

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

'Dat zal anders moeten'

De reden dat AH-Zaanlander zich niet focuste op de World Cup, was voor een ideale voorbereiding op het OKT. Deze heeft uiteindelijk de vruchten afgeworpen. Daarom ziet de drievoudig olympisch kampioene een ingewikkeldeparadox. "Stel iedereen doet dat, dan haal je de tickets niet binnen." Timmer wijst dan ook op Joep Wennemars. Hij reisde met een liesblessure af naar Hamar, enkel om te starten om het maximaal aantal startbewijzen voor Nederland veilig te stellen.

Timmer vindt heel het systeem dus scheef. "Eigenlijk klopt dat ergens niet. Dat zal anders moeten. Het is lastig, want we hebben te veel schaatsers en te weinig afstanden. Maar hoe het nu gaat, voelt niet helemaal eerlijk. Er moeten mensen oorlog voeren om die tickets en dan gaan er anderen mee van door. Daar is wel iets van te zeggen."

Heb jij een kijkersvraag aan Timmer? Stel hem in de reacties in de onderstaande aflevering.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.

Bekijk Sportnieuws.nl Dromen van Goud