De Europese kampioenschappen afstanden voelden door de grote afwezigheid van toppers een beetje als een onthoofd toernooi. Toch zag schaatsgrootheid Marianne Timmer een zeer grote dreiging voor de Nederlandse topschaatsers én Jordan Stolz voor in Milaan. "Dat zijn echt mensen die boven zichzelf uitstijgen en levensgevaarlijk zijn."

Polen is na afloop van de EK afstanden de trotse winnaar van de medaillespiegel. Het land won in totaal tien medailles, waaronder zes gouden. Het toernooi was immers in eigen land en dat doet toch iets extra's met de schaatsers, legt Timmer uit in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Polen heeft het heel goed gedaan. De wedstrijd was ook in Polen, dus dat geeft toch altijd een extra gevoel als je een thuiswedstrijd rijdt."

'Levensgevaarlijk'

De Poolse schaatser die het afgelopen weekend het meest eruit sprong was Damian Zurek. De 26-jarige sprinter won met overtuiging de 500 meter en 1000 meter. Timmer ziet de Pool dan ook als grote dreiging voor de Nederlandse toppers als Kjeld Nuis, Jenning de Boo en Joep Wennemars op de Olympische Spelen. "We kunnen hem niet uitvlakken en denken: daar hoeven we geen rekening mee te houden, het is alleen Jordan Stolz", zo legt de drievoudig olympisch kampioene uit. "Dat zijn echt mensen die boven zichzelf uitstijgen en levensgevaarlijk zijn."

Uitdager voor Stolz

Zo ziet ze zelfs Zurek, die dit seizoen al zesmaal op het podium stond in de World Cup, als ultieme outsider om Stolz te kunnen verslaan in Milaan. "Stolz heeft ook heel veel druk. Hij heeft dit seizoen alles gewonnen, dus hij kan alleen maar verliezen. Zurek kan echt gaan jagen op hem, die druk is dan toch anders."

