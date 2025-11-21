Femke Kok werd na haar wereldrecord in Salt Lake City overladen met complimenten, maar één berichtje vond de schaatsster wel erg bijzonder. Ze kreeg een Insta-DM van Lee Shang-hwa, de vrouw van wie ze het wereldrecord afpakte.

Tijdens de World Cup in Salt Lake City reed Kok de race van haar leven op de 500 meter bij de vrouwen. In een tijd van 36.09 knalde ze naar een wereldrecord. Iets wat ze zelf nooit had verwacht, maar ze wel direct dolgelukkig mee was. Kok werd al geëmotioneerd na haar race, maar toen ze een speech moest geven in het hotel kwamen de echte tranen. Ook de lovende reacties die ze kreeg deden veel met haar.

Bericht van Lee Shang-hwa

Tussen die vele lieve berichtjes die Kok kreeg, zat één wel heel bijzonder bericht. Lee Shang-hwa benaderde de Nederlandse via Instagram. De Zuid-Koreaanse is een van de succesvolste sprintsters op de 500 meter bij de vrouwen. Op die afstand pakte Shang-hwa twee keer olympisch goud, één keer olympisch zilver, drie wereldtitels en twee zilveren medailles op het WK. In 2013 werd ze de snelste vrouw ooit op de 500 meter toen ze in Salt Lake City in een tijd van 36.36 een wereldrecord reed. Die mijlpaal bleef twaalf jaar staan, tot afgelopen weekend.

De Zuid-Koreaanse stuurde Kok: 'Jij bent de snelste vrouw ter wereld', zo vertelde de 25-jarige Friezin tegenover de NOS. "Dat was wel echt superlief. Ik heb haar nooit ontmoet", onthult Kok die ook nog een reactie stuurde. "Ik zei dat ik veel inspiratie uit haar race heb gehaald en dat vond zij weer supermooi." Shang-wa kan het wereldrecord ook niet meer van Kok afpakken, want de pijlsnelle Zuid-Koreaanse stopte in 2019 met schaatsen.

Calgary

Kok hoopt aankomend weekend in Calgary wederom hoge ogen te gooien op de 500 en 1000 meter. Vrijdag staat ze voor het eerst op het ijs voor de 1000 meter. Dan neemt Kok het in een duel op tegen Rio Yamada, maar Jutta Leerdam lijkt haar belangrijkste concurrente voor de titel. Zaterdag en zondag wachten voor Kok haar twee races op de 500 meter.

