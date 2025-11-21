Femke Kok zette in Salt Lake City een absolute wereldprestatie neer door met 36,09 een wereldrecord te rijden op de 500 meter. Na haar race was het voor de schaatsster nog moeilijk te beseffen wat ze gepresteerd had, maar in het hotel kwamen de tranen bij Kok.

Kok verbaasde op de 500 meter in Salt Lake City met een geweldige race. Ze reed een tijd van 36.09 en is daarmee de nieuwe houdster van het wereldrecord. Kok is nu de eerste Nederlandse schaatser ooit die een wereldrecord op de 500 meter in handen heeft. Ook is ze de eerste Nederlandse vrouw sinds Annamarie Thomas in 1999 die een wereldrecord in handen heeft bij het schaatsen.

'En toen moest ik janken'

Op de trainingen voor de aankomende World Cup in Calgary vertelt Kok tegenover de NOS over de uren na het rijden van haar wereldrecord. De Friezin besefte het al wat voor groots ze bereikt had toen ze de finish over kwam van haar 500 meter, maar toen ze in het hotel kwam daalde het pas echt in voor Kok. " In het hotel stond ineens champagne klaar en moest ik gaan speechen. We zaten er met het hele team, ik wilde beginnen en toen moest ik janken." Ze zag haar wereldrecord dan ook als een echte 'droom die uitkwam'.

Berichtje van Lee Sang-hwa

Door de vele reacties na haar wereldrecord kreeg Kok ook een wel héél bijzonder berichtje. Op Instagram kreeg ze een DM van de Lee Sang-hwa, de vrouw die twaalf jaar lang wereldrecordhoudster was op de 500 meter. Tot vorig weekend. "Ik heb haar nooit ontmoet, maar ze stuurde me: you are the fastest woman in the world. Ik zei dat ik veel inspiratie uit haar race heb gehaald en dat vond zij weer supermooi", onthult Kok haar gesprek met de Zuid-Koreaanse die inmiddels gestopt is met schaatsen.

Vol adrenaline

Na het feestweekend in Salt Lake City was er ook voor Kok weinig tijd om bij te komen. Vrijdag staat ze alweer op het ijs voor haar race tegen Rio Yamada tijdens de 1000 meter in Calgary. Kok vertelt dat ze door de adrenaline de afgelopen dagen niet heel goed heeft geslapen, maar ze is er wel degelijk klaar voor om weer een top tijd te rijden in Canada. Een nieuw wereldrecord denkt ze echter niet te rijden.

