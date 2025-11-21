Ze was al jarenlang een van de beste schaatsers van ons land, maar na haar wereldrecord op de 500 meter is Femke Kok nu écht een wereldster. De 25-jarige rijdster van Team Reggeborgh zorgde in Salt Lake City voor een sensatie met het eerste wereldrecord voor een Nederlandse vrouw in deze eeuw. Maar wat weten we allemaal van de topsprinter? Sportnieuws.nl licht vijf interessante onderwerpen over Kok speciaal voor jou uit.

Hoogtepunt door verbluffend wereldrecord

Met vier keer goud op de WK afstanden én een wereldtitel sprint in de prijzenkast won Kok al ongelooflijk veel prachtige titels. Tel daar nog een sloot aan nationale en Europese titels bij op en je hebt een enorme prijzenkast. Maar wat Kok tijdens de eerste World Cup van dit seizoen deed, was pas écht verbluffend. In Salt Lake City brak ze na twaalf jaar het wereldrecord op de 500 meter. Dat stond op 36,36, maar Kok haalde daar met een fenomenale race een enorme hap van af: 36,09.

Het is voor het Nederlandse vrouwenschaatsen een enorme mijlpaal, want het was stiekem al lang geleden dat een schaatsster een wereldrecord in handen had. Daarvoor moesten we terug naar 1999, toen Annamarie Thomas de mondiale toptijd op de 1500 meter verbeterde. 26 jaar later was het dus de beurt aan Kok, die haar toptijd even moest laten bezinken. "Ik had in mijn hoofd: ik wil er ooit dicht bij in de buurt komen en natuurlijk het record verbreken. Maar dat het zo'n stap is, dat had ik nooit durven bedenken."

Dolgelukkig met Team Reggeborgh

Al die grote successen boekte Kok als schaatsster van Team Reggeborgh. Nadat ze doorbrak als junior, maakte ze bekend in 2020/2021 voor de groen-zwarte schaatsploeg uit te komen. Vanaf dat moment ging het hard. Ze won dus ontelbare prijzen en maakte als jongeling haar debuut op de Winterspelen. Daar werd ze zesde. Door al haar successen werd ze al snel een van de boegbeelden van het succesvolle schaatsteam, naast andere toppers als Jenning de Boo en Kjeld Nuis.

De schaatsrelatie tussen Reggeborgh en Kok is dus uitstekend te noemen. Zo goed zelfs, dat ze eerder dit jaar haar contract tot en met 2028 verlengde. "De afgelopen vijf winters bij Reggeborgh zijn voorbijgevlogen", liet ze destijds weten. "Ik vind het heel leuk dat ik er nog een paar jaar aan vast kan plakken."

Bijzondere hobby dankzij ouders

Kok is natuurlijk veelvuldig op het ijs te vinden, maar had als jongeling een bijzondere hobby. Dat kwam mede door haar ouders, die overigens ook het ijs wisten te vinden. Het enigst kind was als jonkie veelvuldig te bewonderen op het de bevroren ondergrond, maar ook op het water. Het was voor Kok een hobby om te varen op een oude reddingsboot van maar liefst 18 meter.

Als tiener was ze daar in de zomer elk weekend te vinden. "Dan sliepen we daar en ging ik vanaf daar met m'n fietsje naar de training", vertelde ze jaren geleden aan Schaatsen.nl. Inmiddels is dat een stuk lastiger geworden door haar populariteit en drukke schema, maar probeert ze in de zomer nog steeds af en toe te varen.

Kok wil geen schaatsinfluencer zijn

Steeds vaker zijn topsporters een écht merk, maar Kok heeft daar niet zoveel mee. "Ik ben dus niet heel de dag bezig met de vraag: wat moet ik nu weer posten?', zo vertelde ze voor de start van het seizoen aan het AD. "Schaats ook niet voor de likes en de aandacht, dat zit gewoon niet in mij.." Kok ziet dat sommige collega's het ook een mooie bonus vinden dat ze door het schaatsen heel populair worden. Zelf ziet ze dat anders. "Mijn doel is nooit geweest om bekend te worden."

Waar een Jutta Leerdam 5 miljoen volgers op Instagram heeft en bijvoorbeeld Suzanne Schulting (800 duizend) en Pien Hersman (700 duizend) ook forse aantallen bewerkstelligen, moet Kok het met 'slechts' ruim 150.000 fans doen. Daar maalt ze echter geen moment om. "Ik heb liever dat ik aandacht krijg voor m'n prestatie dan voor m'n foto's." En dat lukt behoorlijk.

Vrijgezel, maar wel een grote liefde

Op haar social media deelt Kok dus vrij weinig van haar privéleven. Ze plaatst vooral foto's rondom schaatswedstrijden of trainingen en heeft af en toe een samenwerking met een bekend merk. Jarenlang had ze een relatie, maar Kok vertelde dat daar na vier jaar een einde aan kwam. Momenteel is ze vrijgezel is ze niet naarstig op zoek naar een nieuwe vriend. Aan Famke.nl legt Kok uit wat voor type een streepje voor heeft. "Het helpt als iemand in de sport zit, of in elk geval begrijpt hoe mijn dagen eruitzien."

Toch er is een liefde in het leven van Kok: ze heeft namelijk een hondje waar ze gek op is. De kleine Puck is bijzonder geliefde bij de familie kok. Samen met de vader van de topschaatsster keek de viervoeter toe hoe haar baasje in Salt Lake naar een wereldrecord schaatsste.

Femke Kok in het kort

Geboorteplaats: Nij Beets

Geboortedatum: 5 oktober 2000

Schaatsploeg: Team Reggeborgh

Specialiteit: 500 en 1000 meter

Gewonnen titels : WK afstanden (4x), WK sprint (teamsprint in 2022), EK afstanden (3x) en NK afstanden (4x)

Wereldrecord: 500 meter (36,09, gereden op 16 november 2025)

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.