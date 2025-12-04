Femke Kok is in Nederland voor de World Cup in Heerenveen en kan dus weer even langs haar huis. In haar woonplaats Nij Beets werd ze verrast door een prachtig gebaar van haar dorpsgenoten. Daar hadden ze namelijk flink hun best gedaan om de wereldrecordhoudster te eren.

Kok reed vorige maand een fenomenaal wereldrecord op de 500 meter. Na twaalf jaar knalde ze de toptijd van San Hwa-Lee uit de boeken: 36.09. Die toptijd leverde wereldwijd veel bewondering op en dat is in Nij Beets niet anders.

Het kleine dorpje in Friesland had een paar verrassingen in petto voor Kok, die trots wat foto's deelde op haar Instagram Story. 'Thuis', schrijft de topschaatsster bij een foto waarop te zien is dat er een grote poster van Kok is onthuld naast de openbare weg. 'Nij Beets is trots op Femke Kok', valt er te lezen.

Nieuwe verkeersborden

En dat is niet het enige. Op meerdere plekken in het dorp zijn er nieuwe verkeersborden opgehangen. Neppe, welteverstaan. Er is gekozen voor de toepasselijke snelheid van 36.09, precies de tijd waarop Kok naar recordrace op de 500 meter reed. Ze kan er zelf hard om lachen. 'Overal nieuwe snelheidszones in het dorp.'

Femke Kok in actie in Heerenveen

Kok komt dit weekend veelvuldig in actie tijdens de World Cup in Thialf. In Heerenveen rijdt ze vrijdag haar eerste wedstrijd. Dan staat de 1000 meter op hetprogramma. Kok start in de voorlaatste rit en rijdt tegen een landgenote haar 'thuiswedstrijd' in haar provincie. Ze moet Isabel Grevelt zien te kloppen. Niet veel later weet Kok of ze met de zege aan de haal gaat. In de laatste rit komen Jutta Leerdam en de Amerikaanse Brittany Bowe in actie.

Op zaterdag kan de wereldrecordhoudster het redelijk rustig aan doen, want ze schaatst zondag pas weer een wedstrijd. In de middag wacht haar specialiteit: de 500 meter. Tegen wie ze het moet opnemen, wordt pas later deze week bekend.

