Het olympische schaatsseizoen is volle bak aan de gang. De eerste World Cups zijn achter de rug en daar maakte met name Femke Kok indruk. Als wereldkampioene verbrak ze het wereldrecord op de 500 meter. Om op topniveau te blijven, zocht Kok met haar teamgenotes de zon op.

Kok was vlijmscherp bij de start van het olympische seizoen. Op de NK afstanden in Thialf was ze de beste op de 500 én 1000 meter. Die vorm trok de 25-jarige sprintster van Team Reggeborgh door naar de wereldbekerwedstrijden in Noord-Amerika. Op de vliegensvlugge baan in Salt Lake City kwam ze zelfs tot een wereldrecord op de sprint: 36,09 in 500 meter.

Het oude record stond op naam van Lee Sang-hwa, die in 2013 tot 36,36 kwam. "Ik dacht: als ik daar in de buurt van kan komen, dan is dat een droom. Maar ik ben nu de snelste van de wereld. Mijn droom is uitgekomen", was Kok trots na afloop van haar prestatie.

Femke Kok laadt batterij op

In Calgary was Kok opnieuw twee keer de snelste op de 500 meter, waarna ze met een lading medailles naar Nederland trok. Heel lang bleef ze daar overigens niet, want samen met haar teamgenoten zocht ze de Spaanse zon op. Niet alleen om in topvorm te blijven, maar ook om wat vitamine D te tappen. Foto's van de trainingsweek deelde Kok op Instagram.

'Trainen & batterijen opladen in Spanje', schreef Kok erbij. De sprintster deelde een selfie van haarzelf op de fiets, enkele plaatjes op de atletiekbaan en nog een lekkernij die in de zon op haar te wachten ligt. Kok sluit af met een foto van een prachtig avondlicht.

World Cup in Hamar

Komend weekeinde komt Kok weer in actie op de World Cup in Heerenveen. Daar heeft ze wat verrassingen in petto. Zo staat Koks naam op de deelnemerslijst van de teamsprint:

