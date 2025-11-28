De Nederlandse topschaatsers bereidden zich na de eerste World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika voor op een curciaal gedeelte van het seizoen. Team Reggeborgh doet dat met een trainingskamp op een zonnige bestemming. Tussen het harde werken door vindt Femke Kok ontspanning met een opvallende hobby, zo onthult haar collega Marrit Fledderus.

Team Reggeborgh is met de hele ploeg afgereisd naar Zuidoost-Spanje. Daar trainen onder meer toppers als Kjeld Nuis, Antoinette Rijpma-De Jong en Jenning de Boo voor de komende World Cups en het belangrijke OKT (olympisch kwalificatie toernooi).

Opvallende hobby

Wie ook van de partij zijn, zijn Femke Kok en Marrit Fledderus. De laatstgenoemde won afgelopen weekend knap brons op de 500 meter en 1000 meter in Calgary. Tijdens het trainingskamp in Spanje onthulde Fledderus een opvalende hobby die ze samen met Kok deelt.

De 24-jarige sprintster deelt op haar Instagram-verhaal een foto waarin twee ingekleurde kleurplaten te zien zijn. Bij de foto tagt Fledderus haar teamgenoot Kok met een emoji van een schilderspalet. De twee lijken naast sportief, dus ook nog eens artistiek onderlegd.

Vriendschap

Kok sprak zich eerder uit over de bijzondere band met haar collega. "We trainen natuurlijk het hele jaar samen. We weten wat we aan elkaar hebben en we hebben het heel leuk in de ploeg", zei ze over Fledderus. "Ik ben hele goede vriendinnen met haar. We kennen elkaar al heel lang. Bij de junioren reden we altijd samen de World Cups en zelfs als pupil trainden we samen bij de club. Dat je samen deze reis doet, is heel erg bijzonder. Het is toch een soort reis, want je begint bij de pupillen en toen waren we al samen. Dat is heel erg mooi."

Gouden Kok

Veelvraat Kok kent een ijzersterk begin van het seizoen. Bijna alles wat de 25-jarige rijdster aanraakt verandert in goud. Zo kwam ze terug van de World Cup-wedstrijden in Noord-Amerika met vijf gouden medailles, één zilveren én een wereldrecord op de 500 meter.

Hervatting schaatsseizoen

Het schaatsseizoen wordt van 5 december tot en met 7 december weer hervat in eigen land. Dan staat de derde World Cup-wedstrijd in Heerenveen op het programma. De belangrijke wedstrijd in Thialf waar de Nederlandse schaatsers zich écht voor aan het opmaken zijn, wordt verreden van 26 tot en met 30 december. Dan vindt het OKT plaats. Daar zijn de tickets voor de Olympische Winterspelen van Milaan in februari te verdienen.

