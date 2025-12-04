Merel Conijn keert zoals verwacht weer terug op het World Cup-circuit. De topschaatsster van Albert Heijn/Zaanlander meldde zich af voor de eerste wereldbekers in Salt Lake City en Calgary, maar is komend weekend in Heerenveen weer van de partij in de A-groep. Door haar afwezigheid in Noord-Amerika kon Joy Beune de absolute macht grijpen. Wellicht wordt zij in Thialf van de troon gestoten.

Conijn was bij afwezigheid van de zieke Beune tijdens de NK afstanden de grote winnares. Ze won de 3000 en 5000 meter en haalde daarmee met overmacht een ticket voor de World Cups binnen. Ze verscheen echter niet aan de start aan de andere kant van de wereld, omdat de verre wedstrijden niet in haar voorbereiding richting de Olympische Winterspelen in Milaan in februari pasten. Maar in Thialf is ze er weer.

Vervanger van Elisa Dul

Conijn maakt in Heerenveen haar opwachting in de wereldbeker langebaan. De selectiecommissie van schaatsbond KNSB heeft de Nederlandse kampioene op de 5000 meter geselecteerd voor de wedstrijd op vrijdag. Conijn neemt de plaats in van haar teamgenote Elisa Dul, die in Amerika en Canada teleurstelde en zelfs degradeerde naar de B-groep. De Nederlands kampioene mag wél in de A-groep starten. Ze rijdt de eerste rit op vrijdagavond.

Wildcard voor de A-groep

Freek van der Wart van de KNSB licht de keuze toe: “Zoals bekend staan de eerste vier World Cups dit seizoen in het teken van het veiligstellen van de maximale quota voor de Olympische Spelen. Daarom is Merel Conijn, die zich voor de eerste twee World Cups in Salt Lake City en Calgary had afgemeld, nu wel geselecteerd om in Thialf de 5000 meter te rijden. Zij kan met een wild card starten in de A-groep en daarmee een grote bijdrage leveren aan het behalen van de quota op de langere afstanden.”

Joy Beune

Beune nam tijdens de World Cups in Salt Lake City en Calgary de taak om TeamNL te helpen aan het maximale aantal tickets ontzettend serieus. Ze reed op de 3000 meters aldaar naar het goud en liet ook op de 1500 meters van zich horen. In Thialf rijden Beune en Conijn voor het eerst dit seizoen tegen elkaar. De schaatsster van Team IKO-X2O komt in de slotrit in actie.

