Joep Wennemars beleefde een déjà vu op de WK sprint. In zijn 1000 meter was er weer herrie met zijn kruising. Ditmaal was hij degene die voorrang moest verlenen. Dat deed Wennemars dan ook, al kostte hem dat wel wat tijd. Jenning de Boo profiteerde optimaal en snelde naar de winst.

Het werd op voorhand al opgemerkt door de kenners. De laatste kruising tussen Wennemars en De Boo zou wel eens gevaarlijk kunnen worden gezien hun schaatsstijlen. Dat werd het ook. Na de laatste bocht moest Wennemars in de ankers, zodat zijn tegenstander voorlangs kon kruisen. De twee raakten elkaar nog even, maar het liep allemaal goed af.

'Het is ongelooflijk...', verzucht Wennemars

Op de Winterspelen in Milaan was Wennemars degene die voorrang zou moeten krijgen, maar dat had Lian Ziwen uit China niet in de gaten. Hij verstierde de olympische 1000 meter voor de Nederlander. Hij kreeg dan ook 'flashbacks' naar toen. "Het is ongelooflijk dat ik degene ben die nu voorrang moet verlenen", vertelt hij kort na afloop tegen Sportnieuws.nl. "Ik ga natuurlijk niet mezelf daaraan zondigen. Ik ben blij dat ik het zo heb gedaan, maar het is wel vervelend."

Hij noemt De Boo een "goeie tegenstander". "Maar dit is wat er ook kan gebeuren", voegt hij er aan toe. "Ik heb liever dat hij dan veel sneller is, dat ik dan mijn eigen rit goed door kan rijden. Maar nu werd die natuurlijk gehinderd. We kunnen er lang over lullen, jammer", concludeert hij. Wennemars moest dus iets inhouden en raakte met zijn hand De Boo. "Scheelt mij misschien wel een 1.06. Maar ik had de rit niet meer gewonnen hoor."

Ambities voor WK sprint

Na dag 1 staat Wennemars vierde in het klassement. Vrijdag is er nog genoeg om voor te schaatsen. "Ik ga morgen gewoon strijden voor het podium. Ik zit heel dicht bij (Zhongyan, red.) Ning. Maar ik moet nog steeds twee goede afstanden rijden. Ik rijd niet voor niets in de rondte, ik doe nog mee. Dus dat is mooi", besluit hij.