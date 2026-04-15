Het is Marcel Bosker gelukt! De Nederlandse topschaatser hoefde de voorbije weken even het ijs niet meer op, maar zat allesbehalve stil tijdens zijn vakantie. Hij had namelijk één groot doel tijdens de Rotterdam Marathon en afgelopen weekend slaagde hij in die missie. Maar, zo gaf Bosker een dag later toe, makkelijk ging het allerminst.

Bosker deed niet alleen voor de lol mee aan De Mooiste, maar had de ambitie om zijn debuut binnen drie uur te voltooien. Dat is een magische grens die voor de forse minderheid van de marathonlopers is weggelegd. Bosker trainde dus volop, onder meer met zijn onlangs met schaatsen gestopte partner Melissa Wijfje.

Al dat harde werken betaalde zich uit, want Bosker slaagde er in om de marathon in 2 uur, 59 minuten en 25 seconden te voltooien. Maar vraag niet hoe, zo geeft hij toe aan Schaatsen.nl. Ondanks dat hij de hele week ziek was geweest, ging het eigenlijk 28 van de ruim 42 kilometer uitstekend. "Maar na 35 kilometer struikelde een vrouw voor me, waardoor ik moest uitwijken en een misstap maakte."

Kramp in hamstring

Daarna was het direct foute boel. "Meteen schoot de kramp in mijn hamstring. Blijkt maar weer dat een schaatslichaam niet gemaakt is voor de marathon. Ik kon nog drie kilometer doorlopen, daarna kreeg ik er meer last van."

Bosker moest zelfs een aantal keer stoppen omdat hij zoveel pijn had. Fans langs de kant wilden hem helpen door zijn hamstring wat te rekken, alleen wilde Bosker koste wat kost doorlopen voor die magische tijd onder de drie uur. Dat lukte dus, met heel veel pijn en moeite. "Ik weet niet hoe ik dat nog voor elkaar gekregen heb. Ik liep de laatste kilometer met samengeknepen billen en probeerde mijn hamstring zoveel mogelijk te ontlasten. Het werd een gevecht."

Debuut smaakt naar meer

Maar, wel een gevecht dat Bosker wist te winnen. Voorlopig is het even gedaan met zijn marathonavonturen omdat hij zich alweer moet voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Wel smaakte zijn debuut naar meer. "Ik zou graag in mijn hele leven alle zeven de majors uitlopen (Tokio, Boston, Londen, Sydney, Berlijn, Chicago en New York). Dat hoeft niet binnen vier jaar, dat kan ook na mijn sportcarrière. Misschien begin ik daar volgende zomer al mee."