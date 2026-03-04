Merijn Scheperkamp maakte vorige week opvallend nieuws bekend. De Nederlandse topsprinter gaat na liefst zeven jaar Team Essent verruilen voor Team Reggeborgh. En dat is een pikante overstap, want beide ploegen zijn natuurlijk concurrenten van elkaar. Schaatsicoon Marianne Timmer verwacht dat er nog meer zaken gaan veranderen.

Scheperkamp plaatste zich in 2022 voor de Spelen in Beijing, maar wist de laatste paar jaren zichzelf nauwelijks meer te verbeteren. Voor hem kwam Reggeborgh dan ook op een gewenst moment. Timmer geeft in Sportnieuws.nl Dromen van Goud haar mening over de transfer. Ze begrijpt wel dat mensen het een pikante transfer vinden als iemand van Essent naar Reggeborgh verkast, of andersom. "Dat zijn natuurlijk de twee die enorm naar elkaar kijken, ze willen elkaar afrijden en er is natuurlijk gezonde concurrentie."

Aderlating voor Joep Wennemars

Voor Scheperkamp betekent de transfer een nieuwe stap, maar voor Essent is het een aderlating. Niet alleen voor het team, ook voor Essent-boegbeeld Joep Wennemars. Timmer legt uit waarom. "Joep zit bij Essent. Er moeten daar goede sporters blijven om mee te trainen." Timmer heeft daar alle vertrouwen in. "Dat gaat nu allemaal gebeuren. Reggeborgh heeft ook slagkracht, maar er gaat nu veel gebeuren wat betreft het switchen van teams."

De drievoudig olympisch kampioene verwacht dus het nodige wat betreft schaatsers die een overstap maken. Ze snapt ook wel dat er twijfels zijn bij sommige schaatsers van Essent, zeker na de voor hen matig verlopen Spelen. "Ze hebben voor de eerste keer geen medailles gewonnen, dat werkt misschien ook door in zijn team. Het is wel te hopen dat er ook weer goede sporters naartoe gaan, want Jac Orie is gewoon een goede trainer."

Belangrijke rol van coaches

De rol van coaches als Orie van Essent en Reggeborgh-trainer Gerard van Velde is volgens Timmer ook heel belangrijk voor schaatsers. "Iedereen heeft een andere cultuur binnen zijn bedrijf. Jillert Anema heeft weer een heel andere aanpak. Natuurlijk trainen ze allemaal wel, zitten ze in de sportschool en doen ze krachttrainen en skeeleren. Maar Jac zit veel meer op cijfers en data, zit minder op de persoon. Dat is ook wat harder. Gerard is meer aan het aanpappen met techniek, met een iets andere cultuur in zijn team. Wat past het beste bij jou? Soms is het goed om een switch te maken naar een ander team om te kijken of dat iets brengt."

In een nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met Marianne Timmer blikken we terug op de NK sprint, waar Suzanne Schulting zich overtuigend plaatste voor de WK sprint. Ook Marrit Fledderus verzekerde zich van een ticket en neemt het plekje over van de afwezige Jutta Leerdam. Leerdam besloot na de Olympische Spelen haar seizoen te beëindigen — volgens Marianne zou dat zomaar eens een hint kunnen zijn richting het einde van haar schaatscarrière. Daarnaast kijken we uitgebreid vooruit naar de WK sprint en WK allround in Thialf.