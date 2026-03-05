Jenning de Boo en Joep Wennemars hebben voor een stukje kunst gezorgd in Thialf. Bij de WK sprint stonden ze tegenover elkaar op de 1000 meter en bij de laatste kruising werd het spannend. Wennemars toonde zich een groot sportman en liet De Boo, die de afstand uiteindelijk won, voor.

Even gingen de gedachten terug naar de olympische 1000 meter. Toen was het eveneens Wennemars die te maken had met een krappe laatste kruising. De Nederlander kreeg in Milaan geen voorrang van de Chinees Lian Ziwen. Het gevolg was dat Wennemars buiten de prijzen viel.

Spannende kruising Jenning de Boo en Joep Wennemars op WK sprint

In Heerenveen was het De Boo die rapper opende dan Wennemars. Uiteindelijk kwamen ze elkaar na de voorlaatste bocht tegen. De 22-jarige De Boo kwam van buiten en had voorrang. Die gaf Wennemars hem ook, al was het krap. "Het past allemaal net", schreeuwde commentator Erik van Dijk met de trilling hoorbaar in zijn stem. "Goed uitgekiemd van Wennemars, prachtig achterlangs."

De Boo had er profijt van, want hij knalde uiteindelijk naar 1.06,52 - zijn snelste tijd ooit in Thialf. Wennemars werd nog knap derde met 1.07,37. Laatstgenoemde raakt De Boo op zijn hand. "Het lijkt wel een dans, bijna synchroon", verbaasde Van Dijk zich. "Millimeterwerk, dit is ervaring. Zó had het moeten gaan op de Spelen met Wennemars", haakte oud-schaatser Martin Hersman in.

De Boo werd kort aangetikt

"Ik zag hem vanuit mijn ooghoek aankomen", reageerde de winnende De Boo na afloop. "Er was een klein contactmomentje. Maar ik dacht: ik zit er voor, dus ik moet hem gewoon zo snel mogelijk naar binnen sturen. In zo'n situatie moet je als buitenbocht voorrang nemen."

Wennemars reageerde voor de camera van Sportnieuws.nl op het voorval. "Het is ongelooflijk dat ik degene ben die nu voorrang moet verlenen", vertelde hij direct na de race. "Ik ga natuurlijk niet mezelf daaraan zondigen. Ik ben blij dat ik het zo heb gedaan, maar het is wel vervelend."