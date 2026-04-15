Jutta Leerdam was al een wereldster voor de Olympische Winterspelen, maar na haar gouden medaille op de 1000 meter in Milaan is haar status alleen nog maar meer gegroeid. Dat heeft de topschaatsster deze week weer een hele bijzondere uitverkiezing opgeleverd en daar is ze zelf maar al te blij mee.

Leerdam is namelijk terug te vinden in een hele bijzondere lijst van het beroemde magazine Forbes. Dat tijdschrift stelt ieder jaar allerlei ranglijsten op waaronder die van de rijkste mensen ter wereld. Leerdam is niet in die lijst te vinden, maar heeft wel een hele andere speciale uitverkiezing gekregen.

De topschaatsster is namelijk in de Europese versie van de 'Forbes 30 under 30'-lijst terug te vinden. Het magazine kiest in allerlei categorieën dertig mensen die jonger dan 30 jaar oud zijn en iets bijzonders hebben betekend. Leerdam heeft een uitverkiezing gekregen in de categorie 'Sport en spel'.

Zelf is Leerdam daar erg blij mee. "Ik sta op de Forbes 30 under 30 Europe-lijst. Dit jaar is geweldig geweest. Ik heb zoveel doelen en dromen verwezenlijkt. Ik ben zo dankbaar voor de weg hierheen, de mensen om me heen en iedereen die me onderweg gesteund heeft", schrijft ze op Instagram.

'Ze heeft haar status bevestigd'

Leerdam bevindt zich in een bijzonder gezelschap, want er staan ook een aantal andere sporters in de lijst. Langlaufer Johannes Hosflot Klaebo, die zes keer goud won op de Winterspelen, tennisser Jack Draper en voetbalster Alsyha Lehmann hebben ook een uitverkiezing gekregen. De 27-jarige Leerdam heeft haar plekje niet alleen aan haar prestaties op het ijs te danken, maar ook aan alles wat ze daarbuiten losmaakt.

"Ze leverde een geweldige prestatie op de Winterspelen, waar ze een olympisch record brak en goud won op de 1000 meter. Daar voegde ze zilver op de 500 meter aan toe, waarmee ze haar status als een van de meest dominante sprintsters van haar generatie bevestigde. Buiten het ijs is Leerdam een van de zichtbaarste atleten in de wintersportwereld. Ze werkt samen met NikeSKIMS en heeft een enorme aanhang op sociale media", beargumenteert het blad de keuze voor Leerdam.

Schaatstoekomst nog onzeker

Leerdam geniet momenteel van haar welverdiende vakantie na een intens schaatsjaar. Het is nog niet duidelijk of ze komend najaar ook weer op het ijs gaat verschijnen, want de schaatsster liet in het verleden net als verloofde Jake Paul meerdere keren optekenen dat ze mogelijk snel na de Spelen gaat stoppen zodat ze samen een gezin kunnen stichten.