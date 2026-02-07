Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn grepen zaterdag tijdens de 3000 meter in Milaan teleurstellend naast het eremetaal op de Olympische Winterspelen. De winst ging naar thuisfavoriete Francesca Lollobrigida. Aan de steun van de Koninklijke familie lag het in elk geval niet. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia schreeuwden hun longen uit hun lijf tijdens de ritten van de Nederlandse topschaatssters die het spits afbeten voor Nederland op de Spelen.

De eerste dag van de Olympische Winterspelen in Milaan eindigde in een teleurstelling voor TeamNL. Joy Beune, Marijke Groenewoud en Merel Conijn gingen op jacht naar succes op de 3000 meter, maar thuisfavoriet Francesca Lollobrigida verraste vriend en vijand met olympisch goud op haar 35e verjaardag. De Nederlandse schaatssters vielen allemaal buiten de podiumplaatsen, waardoor de medaillespiegel voor Nederland vooralsnog op 0 blijft staan.

Zondag volgt er een nieuwe kans voor Nederland. Dan vindt de 5000 meter langebaanschaatsen voor mannen plaats in Milaan. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker zullen daar namens Nederland de jacht openen op de eerste medailles.

Steun van de koninklijke familie

Aan de steun van de Oranje-Nassau's lag het in elk geval niet. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia hoopten Beune, Groenewoud en Conijn vanaf de tribunes in Milaan naar de medailles te schreeuwen en te juichen.

Op foto's is te zien dat de koninklijke familie hard zijn best heeft gedaan om de topschaatssters aan te moedigen. Ook voormalig minister-president Dick Schoof was aanwezig om de schaatssters aan te moedigen.