'Fragiele' schaatsster vindt na moeilijke periode de juiste match: 'Er hing een donkere wolk boven mij'

Isabelle Grevelt is één van de nieuwe gezichten van Topteam in Thialf, dat is opgericht door Ian Steen. Dat is opvallend, want na haar plotselinge vertrek bij Team Essent trok Grevelt naar Team Novus. Die ploeg verlaat ze nu dus ook alweer.

Grevelt ging na het seizoen van 2024 met een nationale titel sprint op zak naar Schaatsteam Jumbo, dat later werd omgedoopt tot Team Essent. De ploeg van Jac Orie was bezig aan een grote schoonmaak en zag in Grevelt een welkome versterking. Het bleek echter al gauw een mismatch. "Mijn puzzelstukje paste niet in de puzzel van Essent", zegt ze tegenover Schaatsen.nl.

Nederlands kampioene zorgt voor schok in schaatswereld met razendsnel vertrek bij Team Essent Isabel Grevelt is per direct vertrokken bij Team Essent. De schaatsster reed pas sinds dit seizoen voor de ploeg van Jac Orie, maar is tot de conclusie gekomen dat ze momenteel geen plezier beleeft aan het schaatsen. Grevelt werd in februari nog Nederlands kampioene sprint.

Meer vrijheid

"Ik miste denk ik een stukje vrijheid", blikt Grevelt terug. Dat was iets wat ze bij het Gewest Fryslân wel had. Daar werkte ze eerder ook al samen met Steen. Na het World Cup Kwalificatietoernooi in november hakte Grevelt de knoop door en belde ze Orie op met de mededeling om te stoppen. "Hij vond het jammer, maar respecteerde mijn beslissing en hoopte dat ik het plezier weer terug zou vinden."

Schaatsster Isabel Grevelt kondigt nieuwe stap aan na zware periode: 'Ik hoop het plezier snel terug te vinden' Schaatsster Isabel Grevelt heeft een nieuwe stap in haar carrière aangekondigd. De 22-jarige Noord-Hollandse liet vorige maand in goed overleg haar verbintenis bij Team Essent ontbinden, waar ze sinds april onder contract stond. Ze voelde zich daar niet op haar plek.

Grevelt 'zat niet lekker in haar vel' en was naar eigen zeggen 'heel fragiel' in die periode. Na een korte pauze hervond ze het geluk bij Team Novus. "Ik werd met open armen ontvangen. Het ging steeds beter met me. Alleen merkte ik dat het niet klopte. Ik had nog steeds mijn twijfels", is ze eerlijk.

Telefoontje van Steen

De verwachting was desondanks dat Grevelt met Novus aan het nieuwe seizoen zou beginnen, ware het niet dat haar oude coach Ian Steen een eigen ploeg begon en haar belde. Daar voelde ze wel meteen een match, al moest Grevelt daardoor ook een slechtnieuwsgesprek aangaan met Team Novus.

"Ik moest mijn gevoel achterna, maar kwetste daarbij wel andere mensen. Dat was niet eenvoudig. Toch moest ik deze keus voor mezelf maken."

Met Hein Otterspeer bouwen aan de toekomst

Een van de mensen die Grevelt bij Topteam in Thialf gaat ondersteunen is de recent gestopte Hein Otterspeer. De voormalig topsprinter stond te springen om als coach aan de slag te gaan.

Oud-topsprinter Hein Otterspeer vindt snel na beëindigen carrière nieuwe baan in schaatswereld Het schaatsbloed kruipt bij Hein Otterspeer waar het niet gaan kan. Niet lang nadat hij besloot te stoppen als prof heeft hij een nieuwe baan gevonden in de schaatswereld. Otterspeer wordt namelijk coach bij de nieuwe ploeg: Topteam in Thialf van Ian Steen.

Grevelt zelf komt ondanks haar rollercoaster van een seizoen met een bak ervaring aan bij het nieuwe team. "In de winter hing er een donkere wolk boven me. Ik ben er trots op dat de zon inmiddels is doorgebroken. Ik kijk met veel vertrouwen uit naar komende winter."