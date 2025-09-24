Oud-schaatsster Robin Groot heeft na haar topsportcarrière toch weer een grote fysieke prestatie geleverd. Ze nam na het afgelopen seizoen afscheid van het ijs en richt zich nu op een nieuwe uitdaging.

De voormalig teamgenote van Joy Beune bij IKO X2O kondigde in juni haar afscheid aan, op pas 24-jarige leeftijd. "Eén van de moeilijkste beslissingen ooit, maar het is tijd. Na jaren van keihard werken, vallen, opstaan en het vieren van successen, is het moment gekomen om dit hoofdstuk af te sluiten", schreef ze in een emotionele post op Instagram.

Toch blijft de passie voor sport groot en blijft ze doelen stellen voor zichzelf. Ze is begonnen aan haar slotjaar van de Johan Cruyff Academy, waar ze haar HBO-diploma wil halen. Maar ook fysiek blijft ze zichzelf uitdagen.

Uitdaging

"Na mijn topsportcarrière vroeg ik me af of ik ooit nog een sport zou vinden die ik kon combineren met een ‘normaal’ leven, maar die me tóch genoeg uitdaging zou geven", schrijft Groot op Instagram. "Sport is en blijft namelijk een deel van wie ik ben."

Inmiddels heeft ze een nieuwe liefde: "In Hyrox heb ik die prikkel gevonden: de perfecte combinatie van kracht en conditie." Hyrox is een combinatie van hardlopen en fitnessoefeningen. Ze beoefent de sport samen met een vriendin. De twee deden afgelopen weekend zelfs mee aan de Hyrox Maastricht. "Mijn eerste race smaakte naar meer."

De tweede race staat dan ook al op de planning: Hyrox Amsterdam. "Daar willen we onze tijd aanscherpen en we weten precies waar die winst te behalen is… namelijk bij het hardlopen."

Groot lijkt haar nieuwe roeping dus te hebben gevonden, maar wordt nog steeds gemist op het ijs. Sportnieuws.nl sprak eerder met Beune over het vertrek van haar goede vriendin. "Ik vond het niet leuk om te horen. Maar het is haar keuze. En als je niet meer 100% gelukkig bent in wat je aan het doen bent, dan is dat de beste keuze. Ik had het moment niet zelf verwacht. Het is super jammer, we zijn nog maar met een klein groepje. We gaan haar wel missen," deelt de topschaatsster.