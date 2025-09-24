Ze werkten jarenlang met enorm veel succes samen: meervoudig olympisch kampioene Irene Schouten en schaatscoach Jillert Anema. Hoewel ze eerder dit jaar sportief gezien met elkaar braken, kunnen ze nog altijd goed met elkaar overweg. Onlangs ging Schouten in gesprek met Sportnieuws.nl dieper in op haar relatie met de ervaren schaatscoach en hun band zorgt bij twee ex-topsporters voor de nodige verbazing.

Schouten vertelde in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud aan Marianne Timmer hoe haar band met Anema nu is. De twee werkten tien jaar intens samen en boekten grote successen, maar aan die periode kwam een eind. Schouten beëindigde haar carrière, beviel van een zoontje en bij haar plotse terugkeer bij het marathonschaatsen was er onenigheid tussen haar en haar ploeg AH Zaanlander.

'Jillert heeft een goed hart'

Eerder dit jaar kwam het tot een sportieve breuk, maar Schouten vertelde dat ze onlangs gewoon op de verjaardag van Anema was en dat tussen hen alles koek en ei is. "Jillert heeft een heel goed hart en ik weet ook: stel ik rij in Friesland en ik bel hem midden in de nacht op, dan is hij er", zo stelde de drievoudig olympisch kampioene.

Open en eerlijk

De bijzondere band tussen Schouten en Anema wordt ook aangehaald door ex-tophockeyster Naomi van As in de Sportnieuws.nl-podcast die ze normaal gesproken maakt met Ellen Hoog. Zij is echter op vakantie, waardoor ze het openhartige interview bespreekt met haar oud-collega Kim Lammers.

"Ik dacht: wow dit is best wel bijzonder. Dat je zo met je coach om kan gaan en die coach met jou. Zó open en eerlijk. Dat je ook alles tegen een coach durft te zeggen. Toen dacht ik: dat heb ik nooit gedurfd."

'Voor eeuwig ruzie'

Lammers merkt op dat het er in de schaatswereld anders aan toe gaat dan in een teamsport als hockey. Zij vreesde dat Anema en Schouten niet meer met elkaar overweg konden. "Ik dacht: die hebben voor eeuwig ruzie. Maar ze zijn gewoon op elkaars verjaardagen geweest en het is helemaal oké. Dat vond ik wel mooi."

Ander beeld van Jillert Anema

Dankzij het interview met Schouten is het beeld dat Lammers van de markante schaatscoach Anema had veranderd. "Wat ik ook mooi vond, want dat zien we vaak niet: hoe belangrijk Jillert Anema voor haar is geweest als niet goed met haar gang. Dan kon ze hem 's nachts bellen en reed hij naar haar toe. Dat soort dingen weten we niet."

