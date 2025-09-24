Schaatslegende Sven Kramer begint zich meer en meer als een vis in het water te voelen bij Team Essent. De 'baas' van de schaatsploeg heeft twee leerzame jaren achter de rug en staat nu voor zijn eerste olympische cyclus náást de ijsbaan. "Het is nu gelukkig een stuk makkelijker om Sven Kramer te zijn."

Met de Olympische Spelen van Milaan in aantocht, wordt de komende winter belangrijker dan ooit voor topschaatsers als Suzanne Schulting en Joep Wennemars. Zij hopen zich met de hulp van teambaas Kramer te plaatsen voor de Winterspelen. ,"Deze Spelen worden anders dan anders, maar het is een stuk relaxter als je zelf niet rijdt, kan ik je vertellen", zegt Kramer in gesprek met De Telegraaf. "Weet je wat ik wel mis? Het trainen met teamgenoten en de kleedkamerhumor. Ik heb zoveel gelachen. Nu attendeer ik die jongens en meiden in de ploeg er ook extra op dat ze moeten genieten."

'Moest daar m'n weg in zoeken'

Waar Kramer het als schaatser altijd 'alleen' deed, is hij nu afhankelijker van een heel team van mensen om zich heen. "Maar ik moest daar echt wel even mijn weg in zoeken. Als schaatser moest ik het uiteindelijk op het ijs zelf doen. Wat ik nu doe, kan ik op geen enkele manier alleen. Natuurlijk kan ik op sommige momenten het verschil maken, maar ik heb gewoon een team nodig waarmee ik kan samenwerken en de ploeg kan laten functioneren.”

'Heel wat voeten in de aarde gehad'

Hij begon bij team Jumbo-Visma en debuteerde met een slecht seizoen. Toen vorig jaar het team veranderde in Essent, volgde de ommekeer. "Die omschakeling heeft heel wat voeten in de aarde gehad", weet hij nu. Kramer haalde met Schulting en Angel Daleman twee schaatssters in huis die óók nog eens kunnen shorttracken met de beste van de wereld. Ze kozen afgelopen seizoen allebei vooral voor de langebaan en dat maakt hun positie bijzonder op de Spelen. Als ze zich plaatsen voor twee disciplines, hoe lossen ze dat dan op?

'Het lijntje is zó dun'

"Ze spitsen zich meer toe op de langebaan, maar ik sluit zeker niet uit dat we ze in Italië op allebei de onderdelen zien. Maar heel eerlijk: het kan ook net zo goed zijn dat ze zich allebei niet plaatsen. Dat heeft alles te maken met de prestatiedichtheid in Nederland. Het lijntje is zó dun. Al zou ik het ze beiden natuurlijk ontzettend gunnen."