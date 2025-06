Schaatstopper Beau Snellink zit samen met vriendin Angel Daleman op 'de goede route': 'Het wordt alleen maar leuker en mooier'

Beau Snellink is dolblij met zijn contractverlenging bij Team Essent. De topschaatser heeft voor twee jaar bijgetekend bij de ploeg van coach Jac Orie en ligt nu vast tot en met 2028. Dat betekent ook dat hij de komende jaren voor het hetzelfde team als zijn vriendin Angel Daleman rijdt. "Ik denk dat ik hier nog flinke stappen kan maken", reageert Snellink tegen Sportnieuws.nl.

Snellink had nog een contract voor een jaar, maar de ploeg wilde dat door zijn sterke prestaties dolgraag openbreken. De schaatser werd afgelopen jaar Nederlands kampioen allround, pakte op de WK afstanden zilver op de 5000 meter en won bij dat toernooi ook brons op de ploegenachtervolging.

"Ik ben hier heel blij mee. Eind maart kwam Sven Kramer al naar mij en mijn management toe. Toen was voor ons al vrij duidelijk dat wij dat ook wel wilden. Het voelt goed bij dit team en ik denk dat ik hier nog flink stappen kan maken. Dat het team zoveel vertrouwen in mij uitspreekt, daar ben ik heel blij mee. En dat geeft me weer vertrouwen voor volgend seizoen. Ik denk dat ik hier op mijn plek zit", vertelt de 24-jarige Snellink.

'Hij weet hoe ik in elkaar steek'

De langeafstandsspecialist kijkt ook uit naar de langere samenwerking met zijn coach: "Jac is voor mij de beste. Hij kan mij beter maken, hij weet hoe ik in elkaar steek. Hij weet op welke momenten ik goed moet zijn, waar ik goed moet zijn en hoe. Dat heeft hij de afgelopen jaren al bewezen. Dat wil ik de komende drie jaar ook weer zo hebben."

Snellink heeft een duidelijk doel voor het komende jaar: "Aankomend seizoen wordt belangrijk met de Spelen, dus het wordt alleen maar leuker en mooier. Ik hoop dat we daarin kunnen bewijzen dat we op de goede route zitten."

'Het voelt vertrouwd'

Snellink was samen met zijn vriendin ook te gast in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. Daar kwam het nieuwe contract van Daleman ter sprake. Voor haar werd een uitzondering gemaakt, waardoor ze ondanks haar leeftijd vervroegd een profcontract kon tekenen. Het toptalent ligt tot en met 2027 vast bij de ploeg. Er was interesse van andere teams, maar de keuze was snel gemaakt: "Ik ben er echt heel blij mee. Er waren wel wat andere ploegen die wilden, maar ik wilde bij Jac (Orie, red.) blijven."

Ook Snellink heeft het goed naar zijn zin: "Het voelt op dit moment vertrouwd en dit voelt als de omgeving waar ik me het beste kan verbeteren. We hebben een heel fijn team. De allroundtak staat er fantastisch voor, dus voor mij was er niet veel om te wikken en te wegen."