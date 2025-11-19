Jutta Leerdam maakte tijdens de World Cup in Salt Lake City niet alleen indruk op het ijs, maar ook daarbuiten. Met winst op de 1000 meter én nieuwe campagnefoto’s stond ze opnieuw volop in de spotlights. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As zowel haar sportieve prestaties als de aandacht die Leerdam buiten de baan trekt.

“We moeten het ook even hebben over Jutta Leerdam. Ze heeft namelijk op andere ijzers geschaatst in Salt Lake City”, begint Hoog. “Dat werkt natuurlijk super nauw, hoe die schaatsen zijn afgesteld. Het is dus best een risico. Dat gaf ze zelf ook aan.”

“Maar het heeft heel goed uitgepakt, met winst op de 1000 meter. Toch wel een klein beetje verrassend. Bij het NK had ze het nog niet helemaal. Ze zei nu dat ze er gewoon lekker in zat”, gaat Hoog verder.

Campagne in strakke pakken

Bij Leerdam gaat het niet alleen over het schaatsen. Ook privé staat ze vaak in de spotlight. “Ze heeft een nieuwe samenwerking met Nike en Skims, het merk van Kim Kardashian”, vertelt Hoog. “Er kwam daar zóveel publiciteit over. Ik zag het echt overal voorbij komen op social media. Die mooie, strakke, grijze pakken.”

Van As maakt een zuiggeluid. “Glurp. Zo’n gevoel kreeg ik erbij. Glurp. Dat je er gewoon in wordt gezogen en dat je geen flubbertje meer ziet.” Hoog knikt lachend: “Ja, precies. ‘Sorry schat, ik kan even twee minuten geen adem halen, maar dan hebben we wel een mooie foto.’”

Van As speelt het spel lachend mee: “Jij hebt toch een reanimatiecursus gedaan? Mocht het misgaan.”

Gouden combinatie

“Een soort corset-gevoel. Ik ben wel benieuwd hoe het zit. Zou het lekker zitten?”, vraagt Van As zich af. “Ze is het wel gewend. Skims zit echt heel lekker”, antwoordt Hoog. “Ik heb er een hemdje van." Dan valt het kwartje bij de lachende Van As: "Ow, vandaar die strakke taille! Die blokjesbuik, zit daar een sixpack in gevormd?" Hoog lachend: "En die Kim Kardashian-buste. Helemaal opgevuld met lucht! Maar we dwalen af."

'Big deal'

"Leerdam heeft inmiddels iets van 4,8 miljoen volgers", aldus Hoog over de Instagram-cijfers. "Dat is natuurlijk heerlijke publiciteit voor Nike, voor Skims én voor Jutta. Echt een gouden combinatie.” “Dit is wel een big deal ja, echt cool”, reageert Van As. Hoog vult aan: “En het zal het portemonneetje ook wel vullen. Los daarvan: het brengt haar gewoon heel veel zichtbaarheid.”

Van As: “Ik vond het ook leuk dat de link met het sporten duidelijk werd gelegd. Foto’s op het ijs, op de tribune… niet heel glamorous, gewoon leuk. Niet te veel make-up.” Hoog is het met haar eens: “Ik vond het ook een mooie campagne.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As de sportweek voor Sportnieuws.nl. In deze aflevering gaat het onder meer over de uitspraken van Cristiano Ronaldo, het wereldrecord van Femke Kok en de chaos rondom de Nederlandse ploegenachtervolging. Luister hieronder of via je favoriete podcastapp.