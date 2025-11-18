Jutta Leerdam schreef dit weekend de 1000 meter op haar naam bij de World Cup in Salt Lake City. De Nederlandse topschaatsster heeft nu onthuld wat haar typische routine is als ze van het ijs stapt, op weg naar het podium. 'Een volle laag en let's go!'

Leerdam maakte afgelopen weekend indruk in de Verenigde Staten. Op de NK afstanden kwam de 26-jarige Westlandse nog niet zo lekker uit de verf, maar bij de World Cup won ze 'haar' 1000 meter wel. Ze eindigde vlak voor landgenote Femke Kok, van wie juist veel werd verwacht. Zij reed zondag een wereldrecord op de 500 meter en doet het ook steeds beter op de kilometer.

Toch trok Leerdam in een onderling duel aan het langste eind. En dus moest zij zich melden op het bovenste treetje van het podium. 'Dit ben ik, een seconde nadat ik van het ijs ben gestapt, op weg naar het podium', schrijft Leerdam in haar nieuwste TikTok. Te zien is hoe zij make-up op haar gezicht aanbrengt om nog meer te shinen.

Andere aanpak voor Jutta Leerdam

'Geen clean girl era voor mij', zet ze in het bijschrift. Daarmee doelt Leerdam op een trend uit 2023, waarin vrouwen voor een natuurlijke look gaan met weinig make-up. De verloofde van de Amerikaanse bokser Jake Paul pakt het anders aan: 'Een volle laag en let's go.'

Leerdam maakt zich nu op voor de World Cup in Calgary, wederom op razendsnel ijs. De 1000 meter staat op de eerste dag op het programma. Ook is duidelijk dat de Nederlandse schaatsliefhebbers weer met kleine oogjes voor de buis zitten gekluisterd. Calgary en Salt Lake City zitten namelijk in dezelfde tijdszone.

Vrezen voor Femke Kok

Oud-topschaatsster Marianne Timmer denkt dat Leerdam daar alsnog moet oppassen voor Kok, zeker na haar wereldrecord op de 500 meter. Timmer zegt daarover in de Sportnieuws.nl-podcast Dromen van Goud: "Als Femke die duizend zo gaat rijden als de tweede 500 meter in Salt Lake, dan kan Jutta niet in de buurt komen. Dan pakt Femke al 1,3 seconden op de eerste 600 meter. Dat ga je bijna niet meer goedmaken in de laatste ronde."