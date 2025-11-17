De eerste World Cup van het schaatsseizoen heeft weer het nodige spektakel opgeleverd. En dat was zeker niet in de laatste plaats te danken aan Jutta Leerdam. De 26-jarige Westlandse schreef de 1000 meter op haar naam, zo zag ook haar verloofde Jake Paul. Zijn reactie ging viral, maar er zijn mensen die er meer van hadden verwacht.

"Jutta Leerdam heeft dit weekend op andere ijzers geschaatst", begint voormalig tophockeyster en groot schaatsfan Ellen Hoog in de podcast En door met Sportnieuws.nl. "Op andere messen, zoals ze het zelf noemt. Dat komt natuurlijk super nauw die schaatsen, hoe dat allemaal afgesteld is en hoe dat zit. Dus het was wel een beetje een risico, gaf ze ook aan."

"Maar dat heeft heel goed uitgepakt en ze won de duizend meter, toch wel een klein beetje verrassend", aldus Hoog tegen haar co-host Naomi van As. "Omdat ze het vorige week bij de NK Afstanden nog niet helemaal had. Ze gaf aan dat ze ze weer lekker had geraakt en er gewoon goed in zit."

'Ze is terug'

“Dat zijn ook wel de lekkerste overwinningen, denk ik", reageert Van As. "Als je het eigenlijk zelf niet verwacht. En dat je dan toch doet als je best wel een belangrijke verandering hebt doorgevoerd. Er is ook minder druk misschien als je die verwachtingen niet helemaal hebt.”

“Maar wat je zegt, bij de NK afstanden viel ze nog buiten het podium zelfs. Dus ja, gewoon eigenlijk presteerde ze daar voor haar doen ondermaats. En dan nu winnen in rechtstreeks duel met Femke Kok. Ja, heel knap. Ja, de koppen zeiden het al: ze is terug.”

Jake Paul

"En Jake Paul was ook erg blij", reageert Hoog met gevoel voor understatement. "Die had ook iets geplaatst op zijn socials. Voor een gigascherm in zijn woonkamer.” “Hoeveel inch zou die zijn?", vraagt Van As zich af over de enorme televisie waar de Amerikaanse influencer tegen stond te schreeuwen.

Hoog, als ze is uitgelachen: “Maar goed, die die ging natuurlijk helemaal los: ‘Het is mijn baby’. Van As reageert met ironische ondertoon: “Ik vond het ingetogen nog... Hij had wel iets groter uit kunnen pakken. Ballonnen, vuurwerk, dat had ik wel mooi gevonden, vuurwerk buiten en dan ‘Jutta’ zo in de lucht. Misschien doet hij dat als ze goud wint op de Spelen.”

Hoog vraagt zich af waar Paul uithing. De twee weten het niet precies, maar Van As vermoedt dat hij de druk was om te gaan kijken in Salt Lake City: “Maar het was wel hartstikke leuk.”

