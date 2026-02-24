De Nederlandse medaillewinnaars van de Winterspelen werden dinsdag in Den Haag officieel gehuldigd. Daar was uiteraard ook olympisch kampioene Jutta Leerdam bij aanwezig en zij nam een bijzondere video op met de andere vrouwelijke uitblinkers van de Spelen.

Voor Nederland waren de Winterspelen met tien gouden medailles de succesvolste ooit. De vrouwen deden het daarbij ietsje beter dan de mannen, want zij pakten zes van de tien gouden medailles. De verdeling wat betreft het totaal aantal van twintig plakken was precies gelijk: tien werden er gepakt bij de mannen en net zoveel bij de vrouwen.

De sporters werden dinsdag in Den Haag toegesproken door minister-president Rob Jetten en werden later op de dag nog ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia op Paleis Noordeinde. Uiteraard moesten er tijdens die bijzondere festiviteiten ook wat mooie beelden voor sociale media gemaakt worden, maar dat deed de topschaatsster niet alleen.

Bijzondere video Leerdam

De 27-jarige Leerdam schakelde daarbij de hulp in van de andere vrouwelijke uitblinkers op deze Spelen. De olympisch kampioene op de 1000 meter begint haar video nog in haar eentje en playbackt een gedeelte van de tekst van het nummer Big Girl (You Are Beautiful).

Vervolgens maakt ze een gebaar naar de zijkant. Daarna komen Femke Kok, Antoinette Rijpma-De Jong, Joy Beune en Xandra Velzeboer het beeld in met al hun medailles om de nek. De vijf olympische uitblinkers waren tijdens de Spelen goed voor in totaal vijf gouden medailles en vier zilveren plakken. Marijke Groenewoud is de enige vrouwelijke olympisch kampioen die ontbreekt in de video.

Uit het bijschrijft blijkt wel dat Leerdam even de nadruk wil leggen op de prestaties van de vrouwelijke sporters in Milaan. 'When women women', schrijft ze bij de video. Dat betekent zoiets als 'wanneer vrouwen doen wat vrouwen doen'. Beune, Velzeboer en Rijpma-De Jong laten onder de video van Leerdam een positieve reactie achter.

Lintje voor Leerdam

Leerdam ontving net als de andere nieuwe olympisch kampioenen een lintje voor haar prestatie in Milaan. Velzeboer, die ook een rol speelde in de video van de schaatsster, kreeg die echter niet. Zij won vier jaar geleden op de relay bij de vrouwen al eens olympisch goud gewonnen en ontving toen al een lintje. Velzeboer kreeg daarom, net als Jorrit Bergsma, een andere beloning.