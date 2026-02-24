De KNSB heeft de aanwijsplekken voor de WK sprint bekendgemaakt. In principe waren er op twee aanwijsplekken per gender beschikbaar voor Nederland en zouden de overige tickets verdeeld worden op de NK sprint & allround. Dat is bijna overal zo, alleen voor de WK allround is alles al. Op de sprint zijn Femke Kok, Jutta Leerdam, Jenning de Boo en Joep Wennemars de gelukkigen.

Het viertal kreeg de vier aanwijsplekken voor de WK sprint, dat donderdag 5 en vrijdag 6 maart in Thialf, Heerenveen worden verreden. De aanwijsplek van Wennemars gaat ten koste van Kjeld Nuis, die een bittere pil moet slikken. De bronzen medaillewinnaar op de 1500 meter tijdens de Winterspelen moet op de NK sprint van komend weekend proberen zich te plaatsen voor de WK. Daar krijgt hij concurrentie van onder meer Tim Prins.

Beetje geluk voor Wennemars

Dat Wennemars, de regerend wereldkampioen op de 1000 meter, is aangewezen door de KNSB om rechtstreeks naar de WK sprint te mogen, is opvallend. In principe tellen de resultaten op het OKT in december 2025 en de Olympische Spelen zwaar. Hoewel Wennemars junior op weg was naar een bronzen medaille op de olympische 1000 meter, werd hij bij de wissel gehinderd door de Chinese schaatser Lian Ziwen en waren zijn kansen verkeken. Nuis pakte, in tegenstelling tot Wennemars, wél een medaille. Dat was op de 1500 meter, maar die afstand is dan weer geen onderdeel van het sprinttoernooi.

Femke Kok en Jutta Leerdam

Bij de vrouwen waren de aanwijsplekken voor Kok en Leerdam een stuk logischer. Zij verdeelden de gouden en zilveren medailles op de olympische 500 en 1000 meter en zijn dus ook de favorieten voor de WK sprint. Daar worden twee 500 meters en twee 1000 meters verreden over twee dagen. Over die vier afstanden wordt dan een klassement opgemaakt. Bij de vrouwen ligt er dus op de NK ook nog een ticket klaar voor de WK. Daar zullen namen als Marrit Fledderus, Isabel Grevelt en Anna Boersma om proberen te strijden.

Uitleg KNSB

Freek van der Wart van de selectiecommissie, verklaart de keuzes van de KNSB: “De voor de WK geselecteerde rijders kunnen vanzelfsprekend om de nationale titels strijden op de NK allround & sprint, maar ze mogen deze wedstrijd ook overslaan. De verdere invulling van de selectie van de WK allround & sprint zal gebaseerd worden op de NK allround & sprint.