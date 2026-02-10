Jutta Leerdam was al veruit de populairste olympische wintersporter van Milaan en dankzij haar weergaloze optreden op de 1000 meter is die voorsprong alleen maar groter geworden. De Westlandse topschaatsster heeft er weer honderdduizenden volgers bij.

Leerdam begon de Olympische Spelen met ruim vijf miljoen volgers en staat de afgelopen dagen volop in het middelpunt van de belangstelling. Van een vlucht met een privéjet die door grote internationale media wordt besproken tot een tijdelijke boycot van de Nederlandse pers, het gaat al dagenlang over het schaatsicoon.

Femke Kok

Maandag zat haar verloofde Jake Paul (29 miljoen volgers) samen met zijn moeder en de schoonfamilie op de tribune voor de olympische 1000 meter. De afstand waar Leerdam al jaren op uitblinkt én grote plannen voor had: op 9 februari 2026 moest het gebeuren, dat was de dag waarop ze haar eerste gouden medaille veroverde.

Maar twee ritten voor de van Leerdam zette landgenote Femke Kok een weergaloze tijd neer. De druk op Leerdam werd zo nog verder opgevoerd, maar ze bleek er tegen bestand. In een olympisch record snelde ze naar het goud en het feest op de tribune barstte los.

Alles bij elkaar zorgt het optreden van Leerdam voor een ongekende stijging in het aantal volgers dat zij heeft op Instagram. Dat steeg de afgelopen dagen van 5,1 miljoen naar dit 5,5 miljoen. De piek van het aantal nieuwe fans lag uiteraard op maandag en ook dinsdag loopt de teller nog gestaag door. Op TikTok staat Leerdam nu op 2,3 miljoen volgers, ruim 200.000 meer dan vorige maand.

Lindsey Vonn

Is 5,5 miljoen volgers veel? Jazeker, geen enkele sporter op de Winterspelen komt in de buurt. De Amerikaanse Lindsey Vonn bijvoorbeeld, toch bepaald niet de minste, moet het doen met 3,2 miljoen volgers. Suzanne Schulting, drievoudig olympisch kampioene shortrack, heeft een kleine 900.000 volgers. Joy Beune moet het doen met 334.000, een aantal dat Leerdam er gisteren zo ongeveer in één dag bij kreeg.

Kok heeft er momenteel 216.000 en ook dat aantal is bijzonder hard aan het groeien. Zo blijkt maar weer dat er niks gaat boven succes op de Olympische Spelen. Het is hét grote podium voor de schaatsers en de kans ook op financiële zekerheid. Want al die volgers leveren uiteindelijk ook geld op als sponsors zich melden.