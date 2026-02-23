Jutta Leerdam heeft tijdens de afgelopen Olympische Winterspelen voor veel extra aandacht voor de schaatssport gezorgd. Ze deelde vanuit Milaan veel ervaringen met haar miljoenen volgers (inmiddels 6,4 miljoen) op Instagram. Daarnaast leefde ook haar verloofde Jake Paul volop mee, die de olympische kampioene op de 1000 meter meerdere malen aan zijn achterban van 28,9 miljoen volgers showde.

"Naar buiten toe is zij wel groter geworden dan het Nederlandse schaatsen", vindt Marianne Timmer. "Zij heeft internationaal veel allure gemaakt. Dat heeft ze goed neergezet, ook natuurlijk met haar verloofde Jake Paul. Daar zit een hele real life soap omheen. Hun filmpjes worden ook allemaal heel goed bekeken. Dat is super knap."

De mondiale aandacht voor Leerdam ziet Timmer als een uitermate positieve ontwikkeling voor de schaatssport. "Ik denk wel dat zij veel meer jonge meiden heeft bereikt. Dat zij ook zien dat er ook kansen zijn en dat sport je ook heel veel kan brengen. Het schaatsen wordt ook weer meer bekeken. Ook in Amerika heeft zij het schaatsen meer op de kaart gezet. Ik vermoed dat dit voor Jordan Stolz ook wel goed is. Ik denk dat het in Amerika echt een positieve uitwerking heeft."

Of Leerdam nu wel of niet doorgaat in de schaatssport, het blijft volgens Timmer interessant om de 27-jarige olympisch kampioene op de voet te volgen. "Het is zeker leuk om haar in de gaten houden. Ze geeft samen met Jake Paul een mooi inkijkje in hun leven. Jutta heeft heel veel volgers, dus dat is ook interessant voor bedrijven om zich aan haar te verbinden., Dus zij kan alle kanten op." Overigens verwacht Timmer dat Leerdam ergens in april of mei meer duidelijkheid over haar schaatstoekomst zal verschaffen.

Leerdam maakte de afgelopen weken veel los in Milaan. Haar aankomst in een privéjet zorgde voor wereldwijde aandacht. Het relletje met de Nederlandse media - ze wilde voorafgaand aan de 1000 meter niet met de pers praten - werd eveneens breed uitgemeten. Maar de absolute klapper kwam toen Leerdam op weergaloze wijze het goud veroverde op de 1000 meter. Ze sierde vervolgens de pagina's van buitenlandse kranten. Leerdam was overal 'hot topic'. Dat leverde haar in een mum van tijd ruim één miljoen extra volgers op Instagram op. Leerdam heeft het Nederlandse schaatsen internationaal vol op de kaart gezet.

