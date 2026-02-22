Wie is de Nederlandse schaatskoningin van de Olympische Winterspelen in Milaan? Dat is een vraag die moeilijk te beantwoorden is, zo stelt drievoudig olympisch kampioene in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Bij de vrouwen waren Jutta Leerdam (1000 meter), Femke Kok (500 meter), Antoinette Rijpma-de Jong (1500 meter) en Marijke Groenewoud (mass start) goed voor goud.

"Dan kies ik toch voor Jutta", maakt Timmer haar beslissing in de laatste aflevering van de podcast kenbaar. "Al vind ik het wel moeilijk kiezen. Femke heeft absoluut een fantastische 500 meter gereden. Zij won met een extreme voorsprong op de rest. Maar wat ik zo knap vind van Jutta, is dat zij het onder grote druk van alles en iedereen toch heeft geflikt."

Daarbij refereert Timmer aan de 1000 meter, toen Kok eerst een olympisch record schaatste en de druk op Leerdam maximaal opvoerde. "Jij hebt het gevoel van: ik wil en moet die 1000 meter winnen, het moet olympisch goud worden. Iedereen riep ook dat het goud voor Jutta moest worden. Ze heeft zich door niemand gek maken. En dat je het dan gewoon ook nog afmaakt, dan ben je wel heel koel. Dan ben je wel een hele grote koningin. Haar ontlading was ook prachtig om te zien."

Er was in Milaan veel te doen om Leerdam. Ze arriveerde bij de Spelen in een privéjet, en dat werd allemaal breed uitgemeten in de internationale pers. Vervolgens wilde de 27-jarige topschaatsster voorafgaand aan de 1000 meter niet met de Nederlandse media praten en dat kwam haar op veel kritiek te staan. Ze verscheen vervolgens toch voor de camera's van de NOS, maar daarna ontstond er opnieuw ruis op de lijn omdat ze vond dat er onnodige aandacht werd besteed aan de eerdere problemen met haar enkel.

"Er was veel negativiteit", zag ook Timmer. "Alles rond haar, en ook met Jake Paul, ligt onder een vergrootglas. Mensen vinden overal wel wat van. Maar zij gaat daar ook goed op. Dat ze het vervolgens met goud op de 1000 meter afmaakt, is wel heel groots. Als dat niet was gebeurd, dan had zij heel veel kritiek gekregen. Ze is onder alle omstandigheden gewoon heel koel gebleven. Daarom met recht, koningin Jutta."

