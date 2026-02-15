Voor Nederland was het zondag groot feest bij de 500 meter op de Olympische Winterspelen. Femke Kok won voor Jutta Leerdam en dat terwijl de rollen enkele dagen eerder volledig omgedraaid waren op de 1000 meter. Bij Leerdam zorgde dat na afloop enkel voor blijdschap en ook liet ze zich kort uit over haar toekomst.

"Het was niet perfect, maar ik ben er heel blij mee", reageerde Leerdam na afloop van haar race in de mixed zone. De topschaatsster reed in de twaalfde rit naar een tijd van 37,15 en dat was op dat moment de snelste van allemaal, maar zelf had ze geen enkel moment het idee dat ze het goud zou winnen. Zelfs niet toen Femke Kok en Erin Jackson in de slotrit de enigen waren die haar nog konden kloppen: "Femke rijdt altijd 36'ers dus ik wist dat ze er zwaar onderdoor zou gaan."

'Dit was het hoogst haalbare'

Dat gebeurde ook, want Kok snelde naar de winst in 36,49. Leerdam was na afloop dan ook vol lof voor haar landgenote en noemde het zilver het 'hoogst haalbare': "Ze is op de 500 meter de waardig kampioen. Het was mooi dat we goud en zilver hadden en nu andersom, dat is voor het Nederlandse schaatsen heel mooi. We hebben respect voor elkaar en laten elkaar in onze waarde. We gunnen het elkaar ook echt wel."

De afgelopen dagen werd er zelfs gespeculeerd dat Leerdam door haar snelle eerste ronde op de 1000 meter mee kon doen om het goud, maar zelf zag ze dat anders: "Ik heb een extra bocht nodig. Die derde bocht is waar ik de power en snelheid genereer. Ik verlies al drie tienden bij de opening, dan moet ik zoveel goedmaken in de bocht. Jaren geleden had ik niet gedacht op de 500 ook een medaille kon winnen. Dat ik zilver heb mogen winnen, is bijzonder."

Toekomst

Leerdam liet zich vervolgens ook nog uit over haar toekomst. Er werd de afgelopen tijd volop gespeculeerd of ze wel door zou gaan na de Spelen. Zij en haar verloofde Jake Paul lieten eerder namelijk optekenen dat het haar laatste Spelen zouden gaan worden en dat ze graag een gezin willen stichten. Leerdam kreeg na afloop dan ook de vraag wat ze nu gaat doen.

"Veel mensen vragen ernaar, maar ik weet het gewoon nog niet, reageerde de topschaatsster. "Deze zomer wil ik kijken hoe ik me voel. Dat doe ik altijd: ik volg mijn gevoel. Dan ga ik het wel zien, maar ik heb een supercomplete carriere. Ik heb alles bereikt wat ik wilde. Ik had nog geen olympische titel en die heb ik nu."

Een snel afscheid is in ieder geval nog geen vanzelfsprekendheid: "Het is ook mijn passie. Ik hou van de schaatssport, de beweging en het gevoel van het ijs. Het is een heel mooi gevoel die snelheid door de bochten. Dat moet ik afwegen." Op de vraag of er een mogelijkheid is dat Leerdam over vier jaar haar titel gaat verdedigen, hield ze zich ook op de vlakte: "Er is altijd een kans."