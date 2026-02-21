Voor Jutta Leerdam kwam op de Winterspelen haar grote droom uit: een gouden medaille op de 1000 meter. De 27-jarige topschaatsster maakte de afgelopen vier jaar duidelijk dat dat hét doel was. Nu dat is bereikt, reist de vraag: is de loopbaan van Leerdam nu voorbij? Ex-topschaatsster Anni Friesinger geeft in gesprek met Sportnieuws.nl een duidelijk advies aan Leerdam.

De afgelopen maanden hintten Leerdam en haar verloofde Jake Paul er meerdere keren op dat haar carrière niet heel lang meer zou gaan duren zodat ze aan kinderen kunnen beginnen. De Westlandse kreeg na haar laatste race op de Spelen, haar zilveren 500 meter, dan ook de vraag wat de toekomst gaat brengen, maar gaf daar nog geen duidelijk antwoord op.

Friesinger, die tijdens de Spelen analyses doet en commentaar geeft tijdens de schaatswedstrijden bij Eurosport, hoopt van harte dat Leerdam voor de sport behouden blijft, maar snapt wel het dilemma: “Ze is 27 en dat is nog jong, het is toch de toptijd van een atleet. Maar het is ook zwaar, want haar verloofde zit acht uur verder weg in Amerika.”

'Het is niet makkelijk'

Toch hoeft die afstand een vervolg van haar schaatsloopbaan niet in de weg te zitten en daar weet Friesinger alles van: “Het is niet makkelijk, maar ze hebben bewezen, net als ik met mijn man (oud-schaatser Ids Postma), dat het kan”, vervolgt Friesinger.

“Ik zat ook duizend kilometer bij hem vandaan. Het gaat nooit om de kwantiteit van wat je met je partner beleeft, maar altijd om de kwaliteit. Dat moet ze zelf uitvinden. Voor het schaatsen zou het alleen maar goed zijn als ze doorgaat”, stelt Friesinger.

'Zij had echt een plan'

Olympisch hockeykampioenen Ellen Hoog en Naomi van As opperden dat Leerdam ook altijd nog een comeback kan maken nadat ze een gezin heeft gesticht. Francesca Lollobrigida gaf wat dat betreft het voorbeeld op deze Winterspelen, want zij lag er een tijd uit door een zwangerschap en won in Milaan goud op de drie en vijf kilometer.

De Duitse ex-topschaatsster ziet zo’n scenario echter niet snel gebeuren met Leerdam: “Lollobrigida heeft lang doorgetraind, ook toen ze hoogzwanger was. Die had echt een plan om weer terug te komen, omdat de Spelen in Milaan in haar thuisland zijn.”

Zelf kan de Duitse zich overigens niets voorstellen bij wat Lollobrigida voor elkaar heeft gekregen: “Chapeau. Dat je dat met kinderen kan combineren… Ik zou dat echt niet kunnen. Ik weet hoe hard ik getraind heb en ik denk niet dat ik het had kunnen combineren.” Wel is er een groot verschil volgens de drievoudig olympisch kampioene. “Ik had alles bereikt. Lollobrigida nog niet. Die wilde goud hebben en in Milaan in haar thuisland schitteren.”

Advies Friesinger aan Leerdam

Ook Leerdam heeft alles bereikt in haar carrière, maar toch heeft Friesinger een duidelijk advies voor de Nederlandse: “Ik zou nog lekker met de carrière doorgaan en pas dan aan kinderen beginnen. Geniet eerst maar nog van dit seizoen, vier lekker vakantie, heb een goede tijd en dan in de zomer weet je of je nog vuur hebt. En weet je, je kunt ook altijd nog later in het seizoen instappen.”

