Het is mogelijk om het gouden schaatspak van Jutta Leerdam te scoren! In samenwerking met TeamNL gaat haar succesformule onder de hamer. De opbrengst daarvan gaat naar een vereniging die de topschaatsster aan het hart ligt. Wel moet er flink in de buidel worden getast voor het gouden pak.

Het schaatspak van Leerdam waarin ze haar olympisch goud (1000 meter) en zilver (500 meter) haalde, wordt geveild in samenwerking met het NOC*NSF. Inmiddels is er sprake van een heuse bidding war. Na de eerste dag lag het hoogste bod al boven de 2800 euro. Inmiddels is dat al ruim 7100 euro geworden. Het pak van Leerdam is mateloos populair, en dat is misschien maar goed ook. De opbrengst gaat namelijk naar de ijsvereniging in Pijnacker waar Leerdam ooit als kind begon met schaatsen.

Meerdere olympische aandenkens onder de hamer

Eerder werden ook al het schaatspak van olympische kampioene Femke Kok en persoonlijke olympische items van tweevoudig olympisch shorttrackkampioen Jens van ’t Wout aangeboden voor de veiling. De jas die Van ’t Wout als vlaggendrager droeg tijdens de openingsceremonie in Milaan, leverde al 3000 euro op. De opbrengst is voor de Amsterdamse Schaatsclub Jaap Eden, de vereniging die een belangrijke rol speelde in de sportcarrière van Van ’t Wout.

Kok won in Milaan olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Ook zij stelt een schaatspak ter beschikking voor de veiling. Kok doneert de opbrengst van haar geveilde pak aan de club waar ze ooit begon: schaatstrainingsclub De Kluners in Wijnjewoude. De teller staat bij haar schaatspak inmiddels al op 3002 euro. Het eveneens gouden pak van Antoinette Rijpma-de Jong is met 2999 euro bijna hetzelfde waard.

Veiling van MatchWornShirt

Kijk hier voor alle schaatspakken die worden geveild. Iedereen kan tot zaterdag 28 februari 15.00 uur bieden. "Topsporters houden een heel warm gevoel voor de club waar het ooit begon en ze willen kinderen actief stimuleren om te gaan sporten. Met deze veiling willen we benadrukken hoe belangrijk de sportverenigingen zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van Nederlands talent", zegt André Cats, directeur topsport NOC*NSF, over de veiling.

Van vrijwel alle Nederlandse atleten staan er items online. Dat kunnen gedragen pakken zijn, maar dus ook de jassen van de Oranje formatie. Wie iets wil scoren, moet er snel bij zijn. De prijs van de producten loopt alsmaar op.