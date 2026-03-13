Angel Daleman (18) is een van de grootste schaatstalenten van Nederland. De schaatsster van Team Essent heeft al bijzondere resultaten behaald en lijkt een van de namen waar Nederland het de komende jaren van moet hebben. Vrijdag meldt haar team dat Daleman een nieuw contract heeft getekend.

Het contract met Daleman is opengebroken en verlengd. De nieuwe verbintenis loopt tot medio 2028, meldt de ploeg van commercieel directeur Sven Kramer en hoofdtrainer Jac Orie.

De in Leiderdorp geboren Daleman is gespecialiseerd in de kortere afstanden. Ze won tweemaal de WK allround voor junioren (2023 en 2024) en pakte ook al een wereldtitel bij de senioren. Bij de WK afstanden 2025 maakte ze deel uit van het gouden trio op de teamsprint. Bij de NK afstanden 2024 veroverde ze zilver op de 500 meter.

Superblij

Daleman is zeer tevreden met de nieuwe overeenkomst. "Ik ben hier superblij mee", zegt ze. "Het is fijn dat er vanuit de ploeg zoveel vertrouwen in je wordt uitgesproken, dat gaf gelijk een goed gevoel. Ik heb het heel erg naar mijn zin en ben ervan overtuigd dat ik hier verder kan groeien. We hebben een geweldige meidenploeg staan en maken elkaar allemaal beter. Voor mij is dat op dit moment het allerbelangrijkste."

Na haar debuutjaar bij Team Essent voelt ze zich helemaal thuis. Ze zegt: "Ik vind het heel fijn om te sparren met de staf. Ik kan mijn ei bij ze kwijt en als ik ergens een idee over heb, doen ze daar ook echt wat mee. Dat geeft een heel vertrouwd gevoel."

Jac Orie

Orie heeft er veel zin in om verder te blijven slijpen aan deze groeibriljant. "Het is heel erg mooi dat we de samenwerking kunnen voortzetten", zegt hij. "Angel is een grote belofte en heeft het afgelopen jaar (als junior) een hoog niveau laten zien in de World Cups. Het aantal baanrecords en wereldrecords dat ze op haar naam heeft staan, is ongekend. Als je op zo’n jonge leeftijd zulke tijden kan rijden, heb je een grote toekomst voor de boeg."

Afgelopen seizoen verbeterde Daleman bij de World Cup in Calgary het juniorenwereldrecord op de 500 meter tot 37,22. De focus zal echter voortaan op de 1000 en 1500 meter liggen. "De 500 meter zal ik er zeker bij blijven doen", nuanceert ze.