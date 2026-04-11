Aan de top van de Nederlandse schaatsbond KNSB is er wat veranderd. Ex-schaatser Jarno Meijer (47) is aangesteld als directeur-bestuurder. Generatiegenoot Yuri Solinger (46) is blij met dat besluit en schrijft mooie woorden over zijn vroegere concurrent.

Beide ex-schaatsers waren van het einde van de jaren 90 tot rond 2010 vaste deelnemers aan de NK allround en NK afstanden. Zo af en toe plaatsten ze zich ook voor internationale wedstrijden, zoals de World Cup.

Een van de hoogtepunten van Solinger is zilver bij de WK junioren 1999 en plek vier bij de NK allround 2002. Meijer werd dat jaar derde bij de NK allround en won ook brons op de 10.000 meter bij de NK afstanden van 2002.

Jarno Meijer

De KNSB geeft op zijn site een schets van Meijer. Daarin staat onder meer: "Na zijn actieve loopbaan was Meijer manager van de schaatsploegen APPM, 1nP en Project 2018. Hij voltooide in 2012 zijn masteropleiding sociale- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij de schaatssport verruilde voor het bedrijfsleven."

Een van zijn initiatieven is Therapieland, inmiddels de grootste aanbieder van e-mental health in Nederland.

Onkruid

In een post op LinkedIn blikt Solinger terug op hun gezamenlijke jaren als profschaatser. "Jarno Meijer en ik noemden onszelf ooit het onkruid van de schaatssport", stelt hij. "Of je wil of het niet: het komt terug. Niet de gevestigde namen, niet de favorieten van de bond. Twee gasten die altijd weer wilden opstaan ieder op z'n eigen manier."

De beginzin van het betoog is dan ook: "Hij paste niet in het systeem. Nu leidt hij het."

iSkate

Meijer en Solinger stonden aan de basis van iSkate, een overkoepelende organisatie die op diverse niveaus schaatstrainingen en -ploegen onder de hoede nam. Het werd een grote organisatie, maar door financiële problemen viel in 2018 het doek. Solinger schrijft daarover: "En ergens onderweg liep het zakelijk spaak tussen ons."

Hij prijst de beredeneerde wijze waarop Meijer omging met de teleurstelling: "Jarno incasseerde, sprak het uit en ging verder. Zonder theatraal gedoe, zonder wrok die bleef hangen."

KNSB

Solinger verwacht dat Meijer uitstekend op zijn plek is bij de KNSB. Niet omdat hij precies hetzelfde is als eerdere en andere bestuurders, maar omdat hij over een bepaalde unieke kwaliteit beschikt.

Solinger omschrijft die zo: "Wat de bond soms mist is iemand die durft te zeggen wat er niet werkt. Die een lastig gesprek niet uitstelt tot na de vergadering. Die weet hoe het voelt om zelf op de schaats te staan én hoe het voelt om een organisatie door moeilijk water te loodsen."