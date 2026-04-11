Sven Kramer mag dan al wat jaartjes gestopt zijn als topschaatser, dat betekent niet dat de 39-jarige meervoudig olympisch kampioen stil blijft zitten. De Fries ruilt regelmatig de ijzers in voor de lange latten en dat is dit weekeinde niet anders. Opnieuw beproeft Kramer zijn geluk in een extreme wintersport.

Er staat een punt achter het schaatsseizoen en de voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn al grotendeels getroffen. Kramer sloeg als commercieel directeur van Team Essent meermaals toe op de transfermarkt. Zo werd Louis Hollaar overgenomen van Team Reggeborgh en versterkten ook Jeroen Janissen (marathon) en Niklas Reinders (opleidingsteam) de ploeg.

Buiten dat werden er heel wat contracten van jonge talenten open gebroken en verlengd. Onder anderen Angel Daleman, Chloé Hoogendoorn en Sijmen Egberts tekenden bij. Dus kon Kramer met een goed gevoel op vakantie.

Extreme wintersport

Deze week is Kramer voor de zoveelste keer in korte tijd op wintersport. Niet om te skiën, maar om aan ski mountaineering (SKIMO) te doen. De lange latten worden daarbij voorzien van stijgvellen, zodat er tegen de berg opgelopen kan worden. Bij SKIMO moeten de skiërs namelijk klimmen én afdalen.

Onlangs ging de 39-jarige Kramer al met zijn elf jaar oudere kompaan Erben Wennemars een extreme uitdaging aan. Ze togen richting het Zwitserse Verbier, om de Patrouille des Glaciers te verkennen. "Dat is niet zomaar een race, het is een avontuur", staat geschreven op de website van tocht. "Een reis door de geschiedenis, de bergen, sport, vriendschap en emotie."

Deze zaterdag ging Kramer opnieuw op pad. Onduidelijk is waar, maar de man van oud-tophockeyster Naomi van As deelt op Instagram beelden dat hij tegen de berg op marcheert. Op de achtergrond zijn witte toppen en een stralende zon te zien. Hij kiest dan ook het toepasselijke nummer Following the Sun van SUPER-Hi x NEEKA ter begeleiding van de video. Ritmisch vindt Kramer zijn weg naar boven.

Sportief leven

Kramer is nog altijd actief sporter. Hij loopt regelmatig marathons. Onlangs in Den Haag moest hij zijn meerdere erkennen in Wennemars. Daarnaast maakt Kramer ook nog regelmatig ritjes op de fiets met zijn pupillen van Team Essent. Als het weer het toelaat, dan is hij 's winters te vinden op het natuurijs.