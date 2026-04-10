Na het grote succes op de Olympische Winterspelen ging Antoinette Rijpma-de Jong samen met haar man Coen Rijpma op reis naar de Verenigde Staten. Maar de trip van de olympisch kampioene op de 1500 meter is afgebroken om een zeer droevige reden.

De topschaatsster van Team Reggeborgh en haar partner waren op reis in de VS, waar ze onder meer zich konden uitleven op de racefiets. Uren nadat ze aankwam bij de White Stallion Ranch in de stad Tucson, plaatste ze op Instagram dat haar opa is overleden. Ze schreef: "Mijn paardenvriend, mijn alles, mijn pake! Ik ga je zo erg missen."

Vakantie afgebroken

Dat bericht werd donderdag geplaatst en destijds hield de kampioene in het midden of het overlijden van haar opa invloed heeft op de vakantieplannen. Vrijdag werd dat wel duidelijk: het koppel breekt de vakantie af en gaat naar Nederland. In een story schrijft Rijpma-de Jong: "We gaan naar huis. We maken deze trip ooit wel af."

Ook hebben de twee een foto geplaatst waarop te zien is dat ze hand in hand richting een brug lopen. De boodschap lijkt te zijn dat hun reis samen nog lang niet over is, ondanks dat deze ene vakantie wel ten einde is gekomen.

Reis

De afgelopen dagen gaf Rijpma-de Jong haar volgers op Instagram een inkijkje in haar reis door de Verenigde Staten. Zo deelde ze onder andere beelden uit San Francisco en Los Angeles.

“Afgelopen week hebben we vooral langs de kust doorgebracht, vanuit San Francisco. Veel zon, de zee en gewoon gaan waar de dag ons bracht, zonder vast plan", lieten ze weten. "Morgen trekken we het binnenland in richting Tucson. Een roadtrip van ongeveer zes uur, op weg naar een ranch."

Goud

De vakantie in de Verenigde Staten vormde voor Rijpma-de Jong de perfecte afsluiting van een bijzonder succesvol schaatsjaar. De 31-jarige pakte in februari namelijk olympisch goud op de 1.500 meter tijdens de Winterspelen in Milaan.

De WK allround in Thialf werden een teleurstelling. Allrounden kan de Friezin als de beste, getuige haar vier titels bij de EK allround. Maar de energietank bleek leeg te lopen, want bij de WK werd ze vijfde.