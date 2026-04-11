Schaatsster Jutta Leerdam geniet optimaal van haar vakantie, maar ook daar blijkt weer dat topsporters maar zelden écht stilzitten. De olympisch kampioene slooft zich namelijk alsnog uit. Dat doet ze op een schitterende locatie.

Leerdam vierde afgelopen week nog Pasen in Nederland met haar familie, maar inmiddels mag wel duidelijk zijn dat ze het land weer heeft verlaten. Ze deelde enkele dagen terug al beelden waarop te zien was dat haar verloofde Jake Paul een diner aan het bereiden was. Daarbij werd ook Thor, de hond van Paul, op de gevoelige plaat vastgelegd.

Voor de 27-jarige Leerdam is het na haar olympische titel op de 1000 meter natuurlijk nog altijd een periode om flink te genieten nadat ze jarenlang alles in het werk stelde op te pieken in Milaan. Dat betekent echter niet dat ze nu ineens hele dagen op de bank ligt, want vrijdag was de topschaatsster weer actief bezig.

Leerdam stapte op de racefiets en maakte daarop een wel heel bijzonder rondje. De olympisch kampioene reed door een prachtige omgeving. Aan de ene kant van het fietspad is er een strand en water te zien, terwijl aan de andere kant golfkarretjes rondrijden. Ze fietst dus door een gebied waar ook een golfbaan ligt en daarom is er heel veel groen te zien.

Harde woorden Jake Paul

De verloofde van Leerdam liet zich deze week overigens nog in niet mis te verstane woorden uit over de Nederlandse media. Volgens de Amerikaan verspreiden zijn al een tijdje leugens over hem en Leerdam. Paul gaf niet precies aan welke media hij bedoelde en over welke leugens hij het precies had, maar mogelijk was het een reactie op berichten van Yvonne Coldeweijer. De vrouw achter juicekanaal lifeofyvonne, beweerde namelijk dat de relatie tussen Paul en Leerdam in zwaar weer zit.

Nieuw schaatsseizoen

Leerdam heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over of ze door wil gaan als schaatsster. In het verleden hintte verloofde Paul erop dat ze snel na de Spelen zou stoppen zodat ze een gezin konden gaan stichten. Leerdam gaf na het toernooi in Milaan echter aan dat ze nog geen idee heeft wat ze in de toekomst gaat doen. Mocht ze wel doorgaan dan kan het in aanloop naar het nieuwe schaatsjaar natuurlijk geen kwaad om af en toe wat fietsritjes te maken zodat de fitheid op peil blijft.