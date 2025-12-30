De 1500 meter bij de mannen op het OKT heeft een ware sensatie opgeleverd. Kjeld Nuis, de regerend olympisch kampioen op de afstand, werd slechts vierde en valt daarmee buiten de boot. Joep Wennemars won voor teamgenoot Tijmen Snel, die daarmee verrassend een ticket pakte voor de Spelen. Tim Prins werd derde en lijkt daarmee ook naar Milaan te mogen, maar dat is nog niet helemaal zeker.

Nuis, Wennemars en Prins maken eigenlijk al het hele jaar de dienst uit in Nederland, maar deze keer viel de regerend olympisch kampioen verrassend naast het podium. Nuis kwam als eerste van 'de grote drie' in actie en reed na een matige rit een tijd van 1.45,18. Het werd daardoor flink billenknijpen en hij moest uiteindelijk lijdzaam toezien hoe het niet genoeg was.

Prins dook in de rit erna direct onder de tijd van Nuis en daarmee was hij zeker van een plek bij de eerste drie. Hij revancheerde zich daarmee voor de bizarre ontknoping op de 1000 meter waarop hij op een paar duizendsten een ticket misliep.

Teamgenoten Wennemars en Snel stuwden elkaar in de laatste rit naar grote hoogten en pakten verrassend de eerste twee plekken. Snel is daardoor zeker van de Spelen. Prins is dat in principe volgens de matrix ook, maar kan nog misgrijpen als de selectiecommissie van de KNSB ingrijpt.

Hattrick Wennemars

Wennemars zorgde voor een hattrick, want hij had zich eerder al geplaatst voor de 500 en 1000 meter. De zoon van topschaatser Erben doet in Milaan door zijn winst op de 1500 meter ook aan die afstand mee. Dat was iets dat Femke Kok bij de vrouwen ook al was gelukt.

Mogelijk nog achterdeur voor Nuis

Hoewel Nuis dus naast een startbewijs op de 1500 meter lijkt te grijpen, kan de selectiecommissie van de KNSB nog anders beslissen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat Marcel Bosker buiten de matrix is gevallen en hij rijdt regelmatig de ploegenachtervolging. Prins is de laatste van negen schaatsers in de matrix en zou dan weleens het kind van de rekening kunnen zijn. Als hij niet geselecteerd wordt voor de Spelen dan komt er een plek vrij op de 1500 meter en die zou Nuis in kunnen nemen.

