Jenning de Boo en Joep Wennemars hebben zich natuurlijk geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar welke schaatsers zijn erbij gekomen op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT)? Je leest het in onderstaand overzicht.

De Boo en Wennemars imponeerden op de snelste sprintafstanden: zij plaatsten zich op de 500 en 1000 meter. Wennemars voegde daar ook nog een ticket op de 1500 meter aan toe. Een andere schaatser die zich op twee afstanden mag melden, is Stijn van de Bunt. De 21-jarige rijder van Team IKO-X2O was de beste op de 5000 én 10.000 meter.

Er mogen negen Nederlandse mannen naar de Olympische Spelen. De matrix op het OKT bepaalt welke schaatsers dat worden, maar de KNSB behoudt het recht om aanpassingen te doen middels aanwijsplekken. Dat lijkt wel nodig, want na de kwalificatie van Tijmen Snel en Tim Prins op de 1500 meter zitten er te veel namen in de matrix (inclusief de aanwijsplek op de mass start).

Alle Nederlandse schaatsers op de Olympische Spelen (vermoedelijk)

Jenning de Boo: 500 en 1000 meter

Joep Wennemars: 500, 1000 en 1500 meter

Stijn van de Bunt: 5000 en 10.000 meter

Kjeld Nuis: 1000 meter

Chris Huizinga: 5000 meter

Tijmen Snel: 1500 meter

Tim Prins: 1500 meter

Sebas Diniz: 500 meter Nog onduidelijkheid over (3 van de 5 gaan wel):

Jorrit Bergsma: 10.000 meter (en vermoedelijk mass start )

Marcel Bosker: 5000 meter

Bart Hoolwerf: mass start

Kanttekening is dat de schaatsbond KNSB gaat vergaderen en maximaal drie aanwijsplekken mag benutten. Daardoor kunnen er toch schaatsers net uit worden geduwd die nu aan de goede kant van de streep in de matrix staan.

Wie gaat er niet mee?

Marcel Bosker is de nummer dertien van de matrix. Dat is in eerste instantie niet genoeg om naar de Olympische Spelen te gaan. Hij is daarom afhankelijk van de mass start. De KNSB weet dat de Nederlanders daar normaal héél goed zijn. Het zou daarom kunnen dat de schaatsbond ervoor kiest om Bart Hoolwerf naar Milaan te sturen, om samen met bijvoorbeeld Bergsma dat onderdeel te gaan rijden.

Maar Jorrit Bergsma (als nummer 15 van de matrix) is ook nog lang niet zeker. Hij heeft net als Hoolwerf wel het geluk een mass start te kunnen rijden. Chris Huizinga solliciteerde ook al naar een plek op die afstand. Mochten Bosker, Bergsma én Hoolwerf wel naar de Spelen te gaan, gaat dat weer ten koste van Sebas Diniz (werd derde op de 500 meter) en Tim Prins (derde op de 1500 meter). De KNSB heeft nog genoeg om over na te denken.

