Jesper de Jong is bezig aan een geweldige run op Roland Garros. De Nederlandse toptennisser kwam niet door de kwalificaties van het grandslamtoernooi, maar mocht als 'lucky loser' alsnog opdraven. Daar maakt De Jong optimaal gebruik van, vrijdag speelt hij in de derde ronde. Dan krijgt hij support van zijn schaatsende vriendin Pien Hersman.

De Jong strandde in de derde ronde van de kwalificaties voor Roland Garros. Er kwamen meerdere afmeldingen, waardoor hij alsnog het hoofdtoernooi bereikte. In de eerste ronde versloeg hij oud-winnaar Stan Wawrinka. Vervolgens werkte de 25-jarige Nederlander zich ook langs de Italiaanse qualifier Federico Cinà.

Daarmee levert De Jong zijn beste prestatie ooit op het gemalen beton in de Franse hoofdstad, in twee eerdere edities strandde hij in de tweede ronde. De Nederlandse toptennisser heeft zich daardoor al verzekerd van 187.000 euro. Dat bedrag kan oplopen naar 285.000 euro als hij nog een ronde wint.

Jesper de Jong krijgt steun van schaatsvriendin

Daarvoor kan De Jong alle steun gebruiken. En die is onderweg. Op TikTok plaatst Pien Hersman van Team X2O Badkamers een video waarin ze op het vliegveld is. De schaatsster was de afgelopen dagen op trainingskamp met Joy Beune en de rest van de ploeg in Spanje. Maar nu gaat ze naar de stad van de liefde.

"Trainingskamp is voorbij, dus ik vlieg net op tijd naar Parijs om mijn vriend te zien spelen in de derde ronde van Roland Garros", staat in de video van Hertsman die door de airport paradeert beschreven. Ook staan er een poppetje met betraande ogen en tennisbal bij. "Tot straks", reageert De Jong enthousiast onder de video.

De Jong speelt vrijdag op Court 14 van Roland Garros tegen de Rus Karen Khachanov. De nummer 13 van de plaatsingslijst versloeg op weg naar de derde ronde Arthur Gea en Marco Trungelliti. Eerder dit jaar won de Rus nog op de ABN AMRO Open van De Jong.

