Jutta Leerdam is de afgelopen jaren uitgegroeid tot dé grootste sportvrouw van Nederland. De olympisch kampioene timmert ook wereldwijd flink aan de weg, maar dat was lang niet altijd vanzelfsprekend. In een ontroerende TikTok deelt de topschaatsster een verhaal dat haar vader graag vertelt, over een moment uit haar jeugd dat alles zegt over hoe ze zo ver is gekomen.

Leerdam veroverde in Milaan olympisch goud op de 1000 meter en groeide mede dankzij haar relatie met bokser en influencer Jake Paul ook wereldwijd uit tot een bekend gezicht. De schaatsster leeft tegenwoordig meer het leven van een wereldster dan van een professionele sporter, maar wie wil begrijpen waar die mentaliteit vandaan komt, moet terug naar haar veertiende jaar.

'Schrijf het maar op'

Het verhaal begint op TikTok, waar Leerdam een anekdote deelt die haar vader graag vertelt en die veel zegt over haar drang om te slagen. Tijdens een sessie waarbij coaches alle atleten vroegen hun doelen voor het seizoen te delen, had de veertienjarige Leerdam een ander antwoord een klaar dan haar leeftijdsgenoten. "Mijn doel is olympisch kampioen worden", zei ze. De coaches reageerden geschokt en maanden haar kleiner te denken. Leerdam hield voet bij stuk. "Nee, ik wil groot denken. Schrijf het maar op." Dat deden ze en zo geschiedde.

Dertien jaar later werd die droom werkelijkheid in Milaan. Terugkijkend realiseert Leerdam zich dat ze al op jonge leeftijd bezig was met manifesteren. "Er waren zoveel vrouwen die op die leeftijd veel beter waren dan ik. Maar ik wist wat ik wilde", vertelt ze. "Ik trok dat succes naar me toe omdat ik durfde zo groot te dromen. Zelfs toen ik het gevoel had dat anderen er niet in geloofden." Ze benadrukt dat twijfel er ook bij hoorde. "Ik had zeker momenten van twijfel. Maar ik bleef het hardop zeggen. En dat is ongelofelijk krachtig."

Dankbaar voor haar ouders

Een grote rol in haar verhaal is weggelegd voor haar ouders. Waar haar coaches soms sceptisch waren, bleven zij haar altijd steunen. "Ik ben ongelofelijk dankbaar dat mijn ouders dat nooit hebben gedaan", zegt ze. "Ze moedigden het aan. Ze hielden van dat deel van mij. Dat heeft me ontzettend veel gegeven." Ze roept anderen op hetzelfde te doen. "Zo veel mensen proberen kinderen af te remmen als ze te groot dromen. Laat ze. Laat ze dromen."

Met haar verhaal wil Leerdam een duidelijke boodschap meegeven aan iedereen die twijfelt aan zijn of haar eigen ambities. "Denk groot. Ook als het onrealistisch klinkt. Ook als het ver buiten je bereik lijkt", zegt ze. "Dat betekent niet dat je geen twijfels zult hebben. Die had ik zeker. Maar ik zei het toch hardop. En dat bracht mij heel ver."

Schaatstoekomst

Of Leerdam die mentaliteit nog een olympische cyclus laat gelden, is de grote vraag. Terwijl alle andere Nederlandse topschaatsers al volop bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, draait de 27-jarige Westlandse nog altijd een eigen programma. Ze verblijft veel in Puerto Rico bij haar verloofde Jake Paul en laat de ijsbaan voorlopig voor wat het is. Toch liet ze onlangs weten de Olympische Spelen enorm te missen.

