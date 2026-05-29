Angel Daleman heeft een bijzonder succesvol uitstapje gemaakt naar een andere discipline. Het negentienjarige schaatstalent kreeg van trainer Jac Orie van Team Essent groen licht om aan een nationaal kampioenschap mee te doen. Daar verraste Daleman haarzelf met zilver.

Daleman kende een lastig schaatsseizoen, die ze afsloot zonder deelname aan de Olympische Winterspelen. De verwachtingen waren hooggespannen na haar debuutjaar, waarin ze zich onder meer plaatste voor de World Cups en goud won op de teamsprint bij de WK in Hamar. Desondanks beloonde Team Essent haar met een nieuw contract tot medio medio 2028.

Inmiddels is de voorbereiding op het nieuwe seizoen zachtjesaan begonnen voor Team Essent. Dat gebeurt vooral op de fiets en skeelers. Dus keek Daleman haar coach Orie lief aan om mee te mogen doen aan het NK Baan Inlineskaten in Heerde. Daar snelde ze vrijdag naar zilver op de 500 meter, achter meervoudig Nederlands kampioene Lianne van Loon.

Angel Daleman wint zilver op NK

Met enkele mooie inhaalacties werd Daleman tweede. "Ik ben hier superblij mee", zei ze in een reactie tegen haar eigen team. "Om eerlijk te zijn, had ik niet eens gedacht dat ik in de finale zou komen", gaf ze toe. Het was namelijk even geleden dat Daleman op skeelers in wedstrijdverband reed. "Ik was van tevoren behoorlijk zenuwachtig, maar eenmaal aan de start was ik best relaxed. Ik had zoiets van: ik zie wel hoever ik kom."

Het was wel degelijk wennen voor de rijdster van Team Essent. "Je moet eigenlijk een beetje dansen over de baan, terwijl ik nog iets meer in de schaatsstijl reed. Gelukkig ging het per ronde die ik doorkwam, steeds beter", blikte ze terug. Zaterdag krijgt Daleman nog een kans op eremetaal, als ze de 1000 meter rijdt.

Dankwoord aan Jac Orie

Daleman is vooral blij dat Orie haar de kans gaf om een andere discipline te doen. "Jac vond het prima dat ik hier zou gaan rijden, mits ik geen gekke dingen zou doen. Ik heb echt plezier gehad vandaag."

