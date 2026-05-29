Al op 21-jarige leeftijd besloot Sterre Van Schaik om te stoppen met schaatsen op hoog niveau. Een belangrijk deel van haar leven valt weg, maar de Mijdrechtse heeft nog genoeg andere liefhebberijen over. Reizen, op avontuur gaan en in beweging blijven bijvoorbeeld. Foto's van een recente trip leveren bewonderende reacties op, ook van voormalige collega's.

Op de ijsbaan ging het in het afgelopen olympisch seizoen niet vlekkeloos bij Van Schaik. De atlete uit Mijdrecht, die op Instagram ruim 75.000 volgers heeft, kampte met fysieke ongemak en moet een streep zetten door de rest van het schaatsseizoen.

Niet makkelijk

In mei besloot ze, mede door de medische perikelen, om te stoppen met langebaanschaatsen. "Een keuze die niet makkelijk was, maar door gezondheidsklachten als gevolg van een postinfectieus syndroom heb ik ervoor gekozen om dit hoofdstuk af te sluiten", schreef ze.

"Schaatsen is zo’n groot deel van mijn leven geweest en ik ben dankbaar voor alles wat het me heeft gebracht: herinneringen, lessen, momenten en vooral de mensen."

Water

Mensen ontmoeten doet ze nog steeds, al was dat de afgelopen tijd niet rondom het ijs, maar in warmere oorden. Op Instagram schrijft ze: "Deze dagen op en vooral ín het water." De foto's vanuit de Vinkeveense Plassen laten een blije Van Schaik zien, die op een bootje vaart, aan peddelsurfen doet (ook suppen geheten), het water opzoekt om te zwemmen en haar zongebruinde benen showt.

Uit alles blijkt dat ze niet zit te treuren na de lastieg periode. Pien Hersman, schaatsster bij Team X20 Badkamers, concludeert in één woord: "Heerlijk." En meer mensen komen met lieve reacties. "Wat ben je knap", schrijft iemand. "Prachtige foto's, Sterre", meent iemand. Een buitenlandse fan noemt haar "De schattigste ooit."

Studeren

Naast haar schaatscarrière is ze ook druk bezig met het studeren van geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarnaast maakt ze ook graag reizen naar verre oorden, zoals vorig jaar het geval was. Toen reisde het populaire talent naar Colombia en Panama, en deelde ze dat met haar volgers.

Pien Hersman

