Femke Kok gaat sinds haar wereldrecord van vorige week op de 500 meter de wereld over. Ze kreeg enorm veel reacties van schaatsprominenten, maar uiteraard ook van mensen die dicht bij haar staan. Zoals haar jeugdvriendin, die openhartig vertelt hoe zij het prachtige wereldrecord beleefde.

Het gaat om Margriet Bottema, die Kok leerde kennen op het ijs. Samen schaatssten ze immers bij Gewest Friesland. Bottema krijgt op jonge leeftijd een bijzondere band met de vrouw die later de schaatswereld zou veroveren. Zo gaat ze vaak samen met Kok en haar ouders varen op een oud reddingsschip, een van de passies van de topschaatsster.

Die band is na al die jaren nog ijzersterk. Bottema keek vorige week de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City vanuit Groningen, waar ze met haar vriend woont. De trotse vriendin zag Kok naar een fenomenaal wereldrecord knallen. "Als Fem zo hard rijdt, begin ik altijd meteen te huilen", zo vertelt ze aan Schaatsen.nl.

Kok is niet egoïstisch

Dat was tijdens haar wereldrecordrace natuurlijk niet anders. Dat komt volgens Bottema niet alleen omdat Kok schaatsgeschiedenis schreef, maar ook omdat ze haar zo'n bijzonder mens vindt. "Ze is niet egoïstisch. Ze staat altijd klaar voor haar ploeg en voor de mensen die belangrijk voor haar zijn."

Ook tijdens het gesprek wordt Bottema emotioneel. "Ik ben gewoon zo enorm trots op haar. Op alle energie die ze erin heeft gestoken, op hoe ze doorgaat als het minder gaat en tóch gefocust blijft. En dat ze tegelijk de mensen om haar heen alles gunt."

Kok weer in actie

Ongetwijfeld zal de jeugdvriendin van Kok ook dit weekend aan de buis gekluisterd zitten. In de nacht van vrijdag op zaterdag won ze de 1000 meter tijdens de wereldbekerwedstrijden in Calgary. Zowel zaterdag op zondag als op zondagavond zien we Kok ook terug. Er worden namelijk twee 500 meters geschaatst, verdeeld over de zaterdag en de zondag. Dan ontdekken we of er weer een toptijd voor het boegbeeld van Team Reggeborgh in zit.

